محفظة بيتكوين "شيفو" في السلفادور تسجّل ٥٢ مليون دولار في التحويلات في عام ٢٠٢٢

تام شمس - الأربعاء 6 يوليو 2022 08:45 مساءً - أرسل السلفادوريون الذين يعيشون في الخارج أكثر من ٥٠ مليون دولار من التحويلات المالية من يناير إلى مايو من هذا العام، وفقًا لبنك الاحتياطي المركزي في السلفادور.

وقد كشف دوغلاس رودريغيز، رئيس البنك المركزي في السلفادور، عن التوقعات الاقتصادية العامة للبلاد في البرنامج الإخباري التلفزيوني المحلي Frente a Frente يوم الأربعاء.

وكان من بين الفائدة الرئيسية ٥٢ مليون دولار من التحويلات التي تمت معالجتها بواسطة خدمة المحفظة الرقمية الوطنية شيفو خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام. ويمثل هذا زيادة في القيمة بنسبة ٣,٩٪ و١١٨ مليون دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من عام ٢٠٢١.

تقدم شيفو للمستخدمين عمليات تحويل ومدفوعات بدون عمولة بعملة بيتكوين والدولار الأمريكي. وقد ادعى رئيس السلفادور ومؤيد بيتكوين، نايب بوكيلي، سابقًا أن التطبيق سيوفر للمواطنين حوالي ٤٠٠ مليون دولار من العمولات السنوية التي يتم إنفاقها باستخدام موفري خدمات التحويلات والدفع التقليديين في البلاد.

يستخدم التطبيق أيضًا بروتوكول الدفع لشبكة البرق المسرَّعة لبيتكوين من الطبقة-٢، والذي يوفر معاملات بيتكوين منخفضة الرسوم. وكان لاعتماد بيتكوين وشيفو في السلفادور تأثير ملموس على الزيادة الطفيفة في أحجام معاملات شبكة البرق المسرَّعة - مع زيادة بنسبة ٤٠٠٪ في حجم المدفوعات خلال العام الماضي.