المحكمة الصينية تحكم بعدم قانونية مدفوعات الرواتب بعملة USDT المستقرة

تام شمس - الأربعاء 6 يوليو 2022 08:45 مساءً - على الرغم من حظر الحكومة الصينية لجميع أنواع معاملات العملات المشفرة العام الماضي، يبدو أن بعض الشركات لا تزال تستخدم عملات مستقرة مثل تيثر (USDT) لدفع رواتب موظفيها.

وقد أفادت وكالة أنباء بكين ديلي المحلية يوم الأربعاء أن محكمة الشعب بمنطقة تشاويانغ في بكين قضت بأن العملات المستقرة مثل USDT لا يمكن استخدامها في مدفوعات الرواتب.

وذكرت المحكمة الصينية أن العملات الافتراضية مثل USDT لا يمكن تداولها في السوق كعملة، الأمر الذي يتطلب من جميع أصحاب العمل دفع رواتب العاملين لديهم فقط باستخدام العملة الرسمية، الرنمينبي (RMB).

جاء الحكم كجزء من قضية قضائية تشمل موظفًا في شركة بلوكتشين محلية يقاضي صاحب العمل لعدم موافقته على دفع راتبه بالرنمينبي. وقد جادل المدعي بأنه بدلًا من دفع الراتب له بالرنمينبي، دفعت الشركة راتبه ومكافآته في عملة USDT المستقرة.

ومستشهدةً بالحظر الشامل الذي فرضته الصين على العملات المشفرة في سبتمبر ٢٠٢١، أشارت المحكمة إلى أن العملات الرقمية مثل USDT ليس لها نفس الوضع القانوني مثل العملة القانونية. وأشارت المحكمة إلى أن طلب المدعي بدفع الأجور والمكافآت في شكل RMB يتوافق تمامًا مع القوانين المحلية وتؤيده المحكمة.

على هذا النحو، أمرت المحكمة المتهمين بدفع ما مجموعه أكثر من ٢٧٠ ألف يوان صيني (٤٠ ألف دولار) في شكل أجور ومكافآت أداء ومكافآت سنوية مستحقة للمدعي.

على الرغم من الحظر المفروض، فإن بعض المديرين التنفيذيين المحليين في بلوكتشين إيجابيون بشأن العملات المستقرة مثل USDT. حيث أخبر ييفان هي، الرئيس التنفيذي لشركة ريد ديت تكنولوجي - وهي شركة تقنية تعمل في بلوكتشين سيرفيس نتورك (BSN)، مشروع بلوكتشين الرئيسي في الصين - كوينتيليغراف الشهر الماضي أن العملات المستقرة ستعمل بشكل جيد فقط إذا تم تنظيمها بشكل صحيح.

"USDC أو USDT هي عملات مرتبطة بالدفع، وليست أصولًا مضاربة. وبمجرد أن يتم تنظيمها بالكامل، ستصبح جيدة".

وفي حديثه عن آخر الأخبار الواردة من الصين، أشار إلى أن جميع معاملات USDT غير قانونية في الصين. ومع ذلك، أشار المدير التنفيذي إلى أن حظر مثل هذه المعاملات قد يكون صعبًا للغاية بالنسبة للجهات التنظيمية. حيث قال إنه "لا توجد طريقة لحظر مدفوعات USDT من الناحية الفنية في أي بلد". ويعتقد الخبير أيضًا أن USDT وUSDC المنافسة لها "لا تحظى بشعبية على الإطلاق في الصين".