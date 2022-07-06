ضريبة العملات المشفرة تمنع ٨٣٪ من المستثمرين الهنود من التداول بالعملات المشفرة: تقرير من وزيركس

تام شمس - الأربعاء 6 يوليو 2022 08:45 مساءً - يمكن رؤية الآثار المترتبة على ما يمكن أن تفعله لوائح مكافحة العملات المشفرة للاقتصاد المزدهر تتكشف مباشرةً في الهند. دعمًا للانخفاض الهائل في أحجام التداول عبر جميع بورصات العملات المشفرة الهندية، كشف تقرير من وزيركس عن تغيير في معنويات المستثمرين حيث فرضت الحكومة الهندية قانونها الثاني للعملات المشفرة - خصم ضريبي بنسبة ١٪ عند المصدر (TDS) على كل معاملة عملات مشفرة.

وقد شهدت أحجام التداول في بورصات العملات المشفرة الهندية انخفاضًا بنسبة ٩٠-٩٥٪ منذ أن أصدرت الدولة قانونًا يفرض ضريبة على المستثمرين بنسبة ٣٠٪ على المكاسب غير المحققة. مع وجود ضريبتين متتاليتين جاهزتين للاقتطاع من ممتلكاتهم، يبدو أن معظم المستثمرين الهنود اختاروا التراجع وسط سوق هابطة لا ترحم.

حيث استطلعت بورصات العملات المشفرة الهندية البارزة وزيركس وزيباي حوالي ٩٥٠٠ متداول نشط من المنطقة لفهم معنويات المستثمرين بشكل أفضل. ومما لا يثير الدهشة، كشف الاستطلاع أن ٨٣٪ من المتداولين أجبروا على تقليل وتيرة تداولهم بسبب استقطاعات الضريبة المستقطعة من المصدر.

طريقة أخرى تجنب المستثمرون في الهند دفع الضرائب المستحقة الدفع كانت عن طريق بيع ممتلكاتهم قبل توقيع الضرائب لتصبح قانونًا. وقد انتهى أكثر من ٢٧٪ من المستثمرين، ومعظمهم من جيل الألفية، ببيع ٥٠٪ من محفظتهم قبل الأول من أبريل، بينما باع ٥٧٪ أقل من ١٠٪. وفي هذا الصدد، صرح راجاغوبل مينون، نائب رئيس وزيركس، قائلًا:

تنص نتائج الاستطلاع على الحاجة إلى إصلاح بعض الشروط للمساعدة في نمو مستثمري العملات المشفرة في الدولة مما سيؤدي إلى ازدهار اقتصادي. ويجب أن يكون النظام الضريبي متوازنًا لتشجيع المشاركة وإنعاش أحجام التداول".

مع تطلع المستثمرين الهنود إلى البوصات الدولية للالتفاف على الضرائب، تأتي المخاطر المرتبطة بالتداول في البورصات غير المتوافقة مع ممارات اعرف عميلك مع إشراف ضئيل أو معدوم. حيث أضاف أفيناش شيخار، الرئيس التنفيذي لشركة زيباي: