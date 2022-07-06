جيم كريمر من سي إن بي سي يقول إن العملات المشفرة "ليس لها قيمة حقيقية"

تام شمس - الأربعاء 6 يوليو 2022 06:48 صباحاً - يعتقد البعض في مجتمع العملات المشفرة أن قاع السوق قد يحدث الآن بعد أن قال جيم كرامر، مضيف قناة سي إن بي سي، إنه "لا توجد قيمة حقيقية في العملات المشفرة" وتوقع أن ينخفض ​​السوق أكثر، وذلك نظرًا لسجله الحافل بالتوقعات الخاطئة.

يُعرف كريمر بتقديم خبرته الاستثمارية كمضيف لبرنامج ماد موني على قناة سي إن بي سي، ولكنه طور سمعة طيبة في مجتمع العملات المشفرة لتقديم نصائح حول الأسهم والعملات المشفرة التي ينتهي بها الأمر عمومًا إلى عكس توقعاته تمامًا.

وقد أصبحت توقعاته، جنبًا إلى جنب مع علاقته بالحب والكراهية مع العملات المشفرة، ميمًا شائعًا بين المجتمع على مدار السنوات القليلة الماضية.

ظهر كريمر في جزء من برنامج سكواك بوكس على قناة سي إن بي سي يوم ٥ يوليو، حيث علق على الأداء الهبوطي لفئات الأصول المختلفة في عام ٢٠٢٢. وذكر أن القطاع الحالي الذي يهتم به حاليًا هو العملات المشفرة حيث انتقدها على أنها لا قيمة لها في الأساس مع توقع المزيد من الانهيار في المستقبل.

"يبدو أن العملات المشفرة تنفجر من الداخل بالفعل. فقد انتقلت من ٣ تريليون دولار إلى تريليون دولار. فلماذا ستتوقف عند تريليون دولار؟ لا توجد قيمة حقيقية هناك."

وأضاف: "كم عدد الشركات التي يمكن لسام بانكمان-فريد إنقاذها؟"

تتناقض التعليقات بشكل صارخ عما كانت عليه قبل شهرين فقط عندما صرح كريمر بحماس أنه "مؤمن" بإيثريوم، وتصريحه أنه "يمكن بسهولة الحصول على عائد استثمار بنسبة ٣٥-٤٠٪" في المستقبل القريب.

حدث هذا التوقع عندما كان يبلغ سعر إيثريوم (ETH) حوالي ٣٠٠٠ دولار، وقد انخفض السعر منذ ذلك الحين بنسبة ٦٢٪.

خلال هذا المقطع، هاجم كريمر أيضًا التوكنات غير القابلة للاستبدال، حيث تساءل عن مقدار الأموال التي يتم طرحها في فئة الأصول "الفظيعة" هذه:

"إن التوكنات غير القابلة للاستبدال، أعني، لننظر إلى هذه الشركات التي لم تسمع بها من قبل وانفجرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، ونقول، يا للهول، هناك ٦٠٠ مليون دولار تذهب إلى البالوعة. [...] يا له من أصل فظيع. فالتوكنات غير القابلة للاستبدال التي يتم بيعها. زائفة."

ردًا على نصائح كريمر، ظهرت حسابات مستخدمين مثل "Inverse Cramer ETF" على تويتر، والتي تتبع "توصيات جيم كريمر للأسهم حتى تتمكن من القيام بالعكس".

حصل الملف الشخصي على ٦٢٨٠٠ متابع حتى الآن ولوحظ مؤخرًا انخفاض أسعار أسهم فورد ونايكي بنسبة ٢٥٪ و٧٪ لكل منهما منذ أن أوصى كريمر بشرائها.

اشترى كريمر عملة بيتكوين (BTC) لأول مرة في ديسمبر ٢٠٢٠. وخلال السوق الهابطة في يونيو من العام الماضي، صرح كرامر بأنه باع كل عملات بيتكوين الخاصة به قائلًا إن السعر "لا يرتفع بسبب أسباب هيكلية". وبعد أربعة أشهر، ارتفع سعر بيتكوين إلى أعلى مستوى على الإطلاق بلغ ٦٩٠٠٠ دولار تقريبًا.

مثالٌ بارز آخر حدث في أغسطس ٢٠٢١، عندما اقترح كريمر شراء سهم COIN لبورصة كوين بيز بينما كان "رخيصًا" بسعر ٢٤٨ دولارًا تقريبًا. وفي وقت كتابة هذه السطور، كان سعر COIN يبلغ ٥٥,٤١ دولارًا وفقًا لياهو فاينانس.