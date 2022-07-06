ميكرداو تصوّت على التعاون مع أحد البنوك التقليدية

تام شمس - الأربعاء 6 يوليو 2022 05:41 صباحاً - تصوت ميكرداو على اقتراح من شأنه أن يجلب بنكًا تقليديًا إلى نظامها البيئي لأول مرة، مما يسمح للبنك بالاقتراض مقابل أصوله باستخدام التمويل اللامركزي (DeFi).

وفي الوقت الحالي يؤيد ٨٣٪ من الناخبين الاقتراح. وسينتهي التصويت في الساعة ١٢ ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم ٧ يوليو.

يتضمن الاقتراح إنشاء خزانة مع ١٠٠ مليون داي (DAI) لبنك هانتينغدون فالي (HVB) كجزء من نوع ضمان جديد في ميكر بروتوكول.

وسيسمح هذا بشكل أساسي لميكر بروتوكول بالبدء في إصدار قروض حقيقية للمقترضين من خلال مؤسسة تقليدية مدعومة بالكامل من خلال تلبية معايير البنك.

تأتي خطوة دمج البنك في أعقاب قرار آخر ليصبح أكثر ارتباطًا بالتمويل التقليدي بعد أن صوت أعضاء ميكرداو لصالح إنفاق ٥٠٠ مليون دولار من داي للاستثمار في سندات الخزانة وسندات الشركات الأسبوع الماضي.

تحكم ميكرداو ميكر بروتوكول، الذي يصدر عملات داي المستقرة المربوطة بالدولار الأمريكي في مقابل ودائع المستخدمين من إيثريوم (ETH) وما يقرب من ٣٠ عملة مشفرة أخرى. يعد بنك هانتينغدون فالي (HVB) بنكًا تقليديًا من ولاية بنسلفانيا تأسس عام ١٨٧١.

وتعتبر الصفقة مع بنك HVB مهمة بالنسبة لميكر بروتوكول لأنه لا يُسمح حاليًا بإصدار قروض بالدولار الأمريكي مباشرة إلى المقترضين. ومع ذلك، سيتم إنشاء كيان خاص بواسطة ميكرداو لجعل التكامل مع البنك التقليدي ممكنًا.

أولًا، سيتم إنشاء صندوق المشاركة متعدد البنوك (MBPTrust) بواسطة ميكرداو في ولاية ديلاوير لربط رأس المال المتاح في بنك HVB مع عملة داي المستقرة التي يوفرها ميكر.

وسيضمن الصندوق أن سك داي وتدميرها من الخزانة يتم تنفيذه بشكل صحيح وسيدير ​​المسائل التجارية مع بنك HVB.

في البداية، سيمتلك بنك HVB ٥٠٪ من القروض الصادرة من خلال هذا النظام، لكنه سيطلب من ميكرداو تخفيض ملكيتها تدريجيًا إلى حد أدنى يبلغ ٥٪. وسيكون والباقي مملوكًا لصندوق MBPTrust. من شأن هذا الإجراء أن يخفف من مخاطر البنك لأنه سيصدر قروضًا من خلال بروتوكول ميكر بموجب قانون ولاية بنسلفانيا.

وسيكون مير بروتوكول (MAKER)، الذي كان يحاول إيجاد استراتيجيات للتغلب على السوق الهابطة، قادرًا على جني الإيرادات من خلال رسوم استقرار الخزانة المرتبطة بالحفاظ على الخزانة وسك عملات داي.

ستأتي الإيرادات أيضًا من العائد، والذي يقدر بنحو ٧٥ نقطة أساس أعلى من متوسط ​​معدل التمويل المضمون على مدى يوم واحد (SOFR) لمدة ٣٠ يومًا البالغ ٠,٠٨٣٪.

ويستفيد بنك HVB من خلال زيادة حد الإقراض القانوني بشكل فعال بما يتجاوز ٧ ملايين دولار لكل مقترض.

وبافتراض نجاح تكامل بنك HVB بعد فترة من الوقت، تعتقد ميكرداو أنه يمكن استخدام نفس صندوق MBPTrust في البنوك الأخرى.