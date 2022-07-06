مكافح جرائم رفيع المستوى سينضم إلى هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة كمدير للمدفوعات والأصول الرقمية

تام شمس - الأربعاء 6 يوليو 2022 05:41 صباحاً - قامت هيئة الرقابة المالية البريطانية، هيئة السلوك المالي (FCA)، بتعيين ما يقرب من ٥٠٠ موظف إضافي هذا العام كجزء من استراتيجيتها الجديدة لمدة ثلاث سنوات. ومن بين التعيينات الجديدة ستة مديرين أُعلن عن تعيينهم في الخامس من يوليو. اثنان منهم من خلفيات في العمل الشرطي.

تم إنشاء منصب مدير المدفوعات والأصول الرقمية حديثًا، وسيشرف على أسواق الأموال الإلكترونية والدفع والأصول المشفرة وتطوير السياسات ذات الصلة. وقد تم تعيين ماثيو لونغ في هذا المنصب، إذ ينتقل من الوكالة الوطنية للجريمة، حيث يعمل الآن كمدير في القيادة الوطنية للجرائم الاقتصادية. قاد لونغ أيضًا وحدة الاستخبارات المالية في المملكة المتحدة. وقد بدأ حياته المهنية كمحقق في شرطة كنت وحاصل على درجة الدكتوراه في إدارة المخاطر. سيبدأ لونغ في دوره الجديد في أكتوبر.

في سبتمبر، ستدعم كارين باكستر أنشطة إنفاذ القوانين والإشراف على السوق لهيئة السلوك المالي عندما تنضم إلى الهيئة كمديرة للاستراتيجيات والسياسات والشؤون الدولية والاستخبارات. وقد عملت كقائدة ومنسقة وطنية للجرائم الاقتصادية في شرطة مدينة لندن. وهي أيضًا عضو مجلس إدارة مكتب الاتصالات في أيرلندا الشمالية.

كذلك سيتلقى اثنان من المديرين المؤقتين تعيينات دائمة، كما تم تعيين مديرين جدد للتمويل الاستهلاكي وجانب الشراء بالجملة.

وتسعى الإستراتيجية الجديدة للوكالة إلى أن تكون أكثر إبداعًا وحزمًا وتكيفًا، وإلى:

"تشكيل استباقي لرقمنة الخدمات المالية من خلال تطوير مناهجنا التنظيمية للأسواق الرقمية."

وفيما يتعلق الأسواق الرقمية، عالجت الاستراتيجية المنافسة بين الشركات الرقمية الرئيسية والمخاطر والفوائد التي ستجلبها شركات التكنولوجيا الكبرى إلى القطاع. كما ستدرس دور الذكاء الاصطناعي في التمويل وستقود التحقيقات "المستنيرة من خلال الاقتصاد السلوكي لاختبار تجارب المستهلكين الرقمية."