كور ساينتيفيك باعت مقتنيات بيتكوين بقيمة ١٦٧ مليون دولار في يونيو

تام شمس - الأربعاء 6 يوليو 2022 05:41 صباحاً - باعت شركة كور ساينتيفيك لتعدين العملات المشفرة ومقرها الولايات المتحدة أكثر من ٧٠٠٠ بيتكوين في يونيو لدفع ثمن الخوادم وزيادة سعة بياناتها وتسوية الديون.

ففي إعلان يوم الثلاثاء، قالت كور ساينتيفيك إنها باعت ما يقرب من ١٦٧ مليون دولار من ايتكوين (BTC) في يونيو بمتوسط ​​سعر يتراوح بين ٢٣٠٠٠ دولار - أي حوالي ٧٢٠٢ بيتكوين. وقد تركت عملية البيع للشركة ١٩٥٩ بيتكوين - أي ما يقرب من ٢١٪ من ممتلكاتها - و١٣٢ مليون دولار نقدًا اعتبارًا من ٣٠ يونيو، بانخفاض أكثر من ٧٥٪ مقارنةً بحيازاتها التي بلغ عددها ٨٠٥٨ بيتكوين اعتبارًا من ٣١ مايو.

ووفقًا للشركة، فقد استخدمت عائدات بيع العملات المشفرة للدفع مقابل خوادم أسيك وجدولة سداد الديون والاستثمار في سعة مركز بيانات إضافية. حيث ذكرت الشركة أنها أنتجت ١١٠٦ بيتكوين في يونيو، مع تمثيل التعدين الذاتي لنسبة ٥٧٪ من سعة مركز البيانات وعمليات تعدين العملات المشفرة اعتبارًا من ٣٠ يونيو - أكثر من ١٨٠٠٠٠ خادم.

حيث قال الرئيس التنفيذي مايك ليفيت: "تعاني صناعتنا من ضغوط هائلة مع ضعف أسواق رأس المال وارتفاع أسعار الفائدة وتعامل الاقتصاد مع التضخم التاريخي". "لقد نجحت شركتنا في تحمل الانكماش في الماضي، ونحن واثقون من قدرتنا على تجاوز الاضطرابات الحالية في السوق."

وسط تراجع السوق والتقلب الشديد في أسعار العملات المشفرة، ورد أن العديد من القائمين بتعدين العملات المشفرة قاموا ببيع عملاتهم التي قاموا بتعدينها بأنفسهم وفي بعض الحالات تم تصفية ممتلكاتهم.

وقد أوضح ليفيت أن كور ساينتيفيك تهدف إلى توسيع قدرتها إلى ٣٠ إكساهاش/ ثانية بحلول نهاية عام ٢٠٢٢ مع "الاستفادة من الفرص المتعثرة التي قد تنشأ". وتخطط الشركة لإصدار تقرير أرباحها من الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ في ١١ أغسطس.