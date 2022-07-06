سعر بيتكوين يتأرجح بنسبة ٧,٥٪ خلال التداول اليومي مع تصاعد مخاوف الركود في الولايات المتحدة

تام شمس - الأربعاء 6 يوليو 2022 05:41 صباحاً - شهد سوق العملات المشفرة جنبًا إلى جنب مع بورصة ناسداك بعض الحركة السعرية الإيجابية يوم ٥ يوليو وسط خلفية من مخاوف الركود المتزايدة في الولايات المتحدة.

إذ تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن هجومًا مبكرًا من قبل المضاربون على الانخفاض نجح في إسقاط بيتكوين (BTC) إلى أدنى مستوى يومي لها عند ١٩٣٠٩ دولارات قبل وصول التعزيزات لدفع السعر مرة أخرى فوق مستوى الدعم عند ٢٠،٤٠٠ دولار خلال فترة ما بعد الظهر.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

وإليكم ما يقوله العديد من المحللين بالنسبة لأهم العملات المشفرة ومستويات الدعم والمقاومة التي يجب مراقبتها للمضي قدمًا.

البحث عن الاستمرار إلى ٢٣ ألف دولار

عرض المحلل المستقل مايكل فان دي بوب موقفًا صعوديًا لحركة سعر بيتكوين الأخيرة، حيث نشر المخطط البياني التالي كمتابعة لتغريدة سابقة أشارت إلى أن بيتكوين بحاجة إلى كسر منطقة المقاومة عند ١٩٧٠٠ دولار للاستمرار في الارتفاع:

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ١٥ دقيقة. المصدر: تويتر

وأوضح المحلل قائلًا:

"لقد تم كسر المقاومة والارتفاع نحو منطقة المقاومة التالية عند ٢٠,٣ ألف دولار. وأتوقع أن تتماسك #بيتكوين قليلًا هنا، لكن كسر منطقة المقاومة التالية هو حافز للاستمرار نحو ٢٣ ألف دولار وانتعاش الصيف المريح".

تراجع محتمل إلى ١٥٨٠٠ دولار

قدم محلل العملات المشفرة ومستخدم تويتر بالاسم المستعار il Capo of Crypto طريقة أقل تفاؤلًا بشأن حركة السعر الأخيرة، حيث نشر المخطط البياني التالي الذي يسلط الضوء على العديد من "المضخات المزيفة" التي أدت إلى انخفاض الأسعار المرتفعة:

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تويتر

حيث قال Il Capo of Crypto:

”توجد ارتفاعات منخفضة طوال الوقت. كما تمتلك المضخات حجم منخفض وتبدو تصحيحية. والهدف الرئيسي لا يزال بين ١٥٨٠٠-١٦٢٠٠ دولار".

قاع مزدوج على مخطط بيتكوين

كذلك قدم محلل العملات المشفرة ومستخدم تويتر باسم مستعار Captain Faibik المخطط البياني التالي وسلط الضوء على أهمية الإغلاق اليومي فوق ٢٠٠٠٠ دولار:

مخطط بيتكوين مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: تويتر

حيث قال Captain Faibik:

"يحدث القاع المزدوج والانحراف الصعودي الآن ... وإذا استعاد المضاربون على الصعود المقاومة عند ٢١,٦ ألف دولار، ونتوقع ارتفاعً بنسبة تزيد عن ٣٠-٤٠٪."

وبالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن مزيد من الطمأنينة بأن السوق قد يقترب من قاع دورة الهبوط الحالية، نشر مستخدم تويتر Bitcoin Archive المخطط البياني التالي لمؤشر MRVR Z-Score لبيتكوين، والذي كان مؤشرًا موثوقًا به لقيعان السوق السابقة:

مؤشر MVRV Z-score لبيتكوين. المصدر: تويتر

حيث أوضح Bitcoin Archive:

"إن #بيتكوين الآن في عمق" المنطقة الخضراء "- والتي أشارت إلى قيعان السوق في ٤ مناسبات."

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ٩١١ مليار دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٤٢,٧٪.

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