الحكومة الإيطالية ستقدم ٤٦ مليون دولار من الإعانات لمشاريع بلوكتشين

تام شمس - الثلاثاء 5 يوليو 2022 11:52 مساءً - أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية أن بعض مشاريع بلوكتشين ستتأهل للتقدم بطلب للحصول على إعانات حكومية تصل إلى ٤٦ مليون دولار بدءًا من سبتمبر.

ففي إعلان يوم الثلاثاء، قالت الوزارة إن الشركات وشركات الأبحاث العامة أو الخاصة ستكون قادرة على التقدم للحصول على تمويل من الحكومة لتطوير المشاريع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتكنولوجيا بلوكتشين. وسيكون للصندوق ميزانية أولية تبلغ ٤٥ مليون يورو - حوالي ٤٦ مليون دولار وقت كتابة المقالة - للنفقات والتكاليف من ٥٠٠ ألف (بقيمة ٥١٢١٥٠ دولارًا) إلى مليوني يورو (٢٠٤٨٦٠٠ دولار) كجزء من أهداف الحكومة الإيطالية للاستثمار في التكنولوجيا والبحث والابتكار.

حيث قال وزير التنمية الاقتصادية جيانكارلو جيورجيتي: "نحن ندعم استثمارات الشركات في التقنيات المتطورة بهدف تشجيع تحديث أنظمة الإنتاج من خلال نماذج الإدارة التي تزداد ترابطًا وكفاءة وأمانًا وسرعة". "إن هدف التنافسية يتطلب من الصناعة التحويلية أن تبتكر باستمرار وتستخدم إمكانات التقنيات الجديدة."

أصبح التوجيه الحكومي ممكنًا بموجب مرسوم في ديسمبر ٢٠٢١ يحدد معايير استخدام الصندوق وآخر لاحق في يونيو ٢٠٢٢ حيث حددت الوزارة شروط وأحكام تقديم الطلبات. ووفقًا للمرسوم، ستكون الشركات من أي حجم مؤهلة للتقدم بطلب للحصول على إعانات بشرط استخدام الأموال لإنترنت الأشياء أو الذكاء الاصطناعي أو بلوكتشين في قطاعات تشمل الصناعة والتصنيع والسياحة والصحة والبيئة والفضاء.

بصفتها عضوًا في الاتحاد الأوروبي، من المحتمل أن تتأثر إيطاليا باللوائح الأخيرة التي وافق عليها برلمان الاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى إخضاع مُصدري العملات المشفرة ومقدمي الخدمات لسيطرتها القضائية ضمن إطار تنظيمي واحد. وقد حذرت الهيئة التنظيمية للأوراق المالية في البلاد، هيئة الشركات والبورصات الإيطالية، أو CONSOB، السكان سابقًا من المخاطر المحتملة لاستثمارات العملات المشفرة، في حين أن أورغانيزمو إجنتي إي ميدياتورi مسؤولة إلى حد كبير عن منح الموافقة التنظيمية لمقدمي خدمات العملات المشفرة - ففي مايو، أعطت الجهة التنظيمية الضوء الأخضر لبورصة العملات المشفرة الرئيسية باينانس لفتح فرع في إيطاليا.