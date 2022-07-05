إيتورو تنهي الاندماج مع شركة استحواذات ذات أغراض خاصة بقيمة ١٠ مليارات دولار بالاتفاق المتبادل مع شركة الاستحواذ

تام شمس - الثلاثاء 5 يوليو 2022 11:52 مساءً - يوم الثلاثاء، أعلنت شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC) فاينتك أكويزيشن كورب في أنها أنهت استحواذها المقصود على بورصة العملات المشفرة الإسرائيلية إيتورو عبر اتفاقية ثنائية. وفي شرح القرار، قال رئيس مجلس إدارة فاينتك في "بيتسي كوهين":

"تستمر إيتورو في كونها منصة الاستثمار الاجتماعي العالمية الرائدة، مع سجل حافل بالنمو والزخم القوي. وعلى الرغم من أننا نشعر بخيبة أمل لأن الصفقة أصبحت غير عملية نظرًا لظروف خارجة عن سيطرة أي من الطرفين، نتمنى أن يواصل [المدير التنفيذي] يوني وفريقه الموهوب النجاح".

في العام الماضي، أعلنت إيتورو وفاينتك في عن صفقة استحواذ مع شركة استحواذات ذات أغراض خاصة بقيمة ١٠ مليارات دولار. ومع ذلك، يبدو أن إيتورو واجهت صعوبات، ربما بسبب السوق الهابط المستمر للعملات المشفرة، وهي بحاجة إلى ضخ رأس المال لتعزيز عملياتها؛ وبحسب ما ورد تفكر إيتورو في جولة تمويل خاصة تتراوح بين ٨٠٠ مليون دولار ومليار دولار، وتقدر قيمة الشركة بـ ٥ مليارات دولار.

وبالمقارنة، فإن فاينتك في، التي يتم تداولها في بورصة ناسداك والغرض الوحيد منها هو الاندماج مع شركة خاصة حتى تتمكن الأخيرة من "الحصول" على وضع الإدراج العام، لديها حوالي ٢٥٠ مليون دولار نقدًا محتفظ بها كائتمان. ومع ذلك، أكد يوني آسيا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة تورو، للجمهور حالة الأعمال الأساسية لشركة إيتورو قائلًا: