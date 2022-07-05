مع التطور السريع للسوق الهابطة، تحتفظ مشتقات العملات المشفرة بشعبيتها

تام شمس - الثلاثاء 5 يوليو 2022 11:52 مساءً - كان السوق الهابطة للعملات المشفرة لعام ٢٠٢٢ هو الأسوأ على الإطلاق حيث يعاني معظم متداولي بيتكوين ويستمرون في البيع بخسارة. استجابةً للانخفاض السريع في أسعار التوكنات، هرب بعض المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن؛ وخرج البعض من السوق تمامًا بينما تحول البعض الآخر بشكل محير إلى السوق المبهم لمشتقات العملات المشفرة.

وفيما يتعلق بهذا، تحدث كوينتيليغراف إلى إيمرسون لي، قائد علامة بينغ إكس التجارية. بينغ إكس هي بورصة للعملات المشفرة قائمة على التواصل الاجتماعي في سنغافورة تشتهر بلوحات المتصدرين حيث يمكن للمستخدمين التنافس مع الآخرين على عوائد الاستثمارات بالإضافة إلى مشاركة الأفكار بين متابعيهم. عالجت البورصة حوالي ٣١٩ مليون دولار من حجم التداول خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، والتي تتكون أساسًا من المشتقات. وفيما يتعلق بتراجع السوق الأخير، إليكم ما قاله لي:

"يتزايد مستخدمو بينغ إكس أيضًا؛ مقارنةً بالربع الأول من عام ٢٠٢٢، زاد عدد المستخدمين بنسبة ٧٠٪ في الربع الثاني، وتضاعف حجم المعاملات منذ هذه الجولة من الركود. ونحن نعتقد أن الطلب على المشتقات لا يزال يتزايد لأنه يتيح للمستخدمين الاستفادة من انخفاض الأسعار، وهي ميزة لا تمتلكها المنتجات الأخرى".

خلال الأسواق الهابطة، يمكن للمتداولين شراء المشتقات المعروفة باسم خيارات البيع لحماية صفقاتهم أو التكهن بأن قيمة التوكنات الأساسية ستنخفض. وفي حين أنه يمكن القيام بذلك عن طريق البيع على المكشوف للعملة، إلا أن ارتفاعات السوق الهابطة العنيفة والدورية يمكن أن تؤدي إلى خسائر لا حصر لها نظريًا في صفقات البيع. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي نقص السيولة اللازمة لاقتراض العملات من أجل البيع على المكشوف إلى قيام البورصات بفرض أسعار فائدة مرتفعة على صفقات التداول. من ناحية أخرى، تقتصر خسائر المشترين من الناحية النظرية على فرق السعر الذي دفعوه مقابل المشتقات، ولا توجد رسوم فائدة إضافية.

وتابع لي أن بينغ إكس تشهد أيضًا زيادة حادة في عمليات الإيداع مؤخرًا. "نظرًا لأن التقلبات المرتفعة في السوق مناسبة لسوق المشتقات، فإننا نرى المزيد من المستخدمين يشاركون في مثل هذه المعاملات ويحفزون المزيد من الطلب على عمليات الإيداع."

يبدو أيضًا أن الأموال تتدفق عائدًا إلى منتجات التمويل المركزي من بروتوكولات التمويل اللامركزي. "بالنسبة للمنتجات عالية الخطورة مثل رهن التمويل اللامركزي، نعتقد أن المتداولين أصيبوا بالذعر في ظل السوق الأخيرة، متأثرين بقضية تيرا (LUNA) - التي أعيدت تسميتها منذ ذلك الحين إلى تيرا كلاسيك (LUNC) - والمشكلات المتعلقة بالعديد من بروتوكولات التمويل اللامركزي. حيث قال لي إن "شهية المستخدمين للمخاطرة قد انخفضت، وانخفض الطلب معها".