تقلب سوق العملات المشفرة يُظهر الحاجة إلى "أطر تنظيمية وإنفاذ قوانين معززة" - بنك إنجلترا

تام شمس - الثلاثاء 5 يوليو 2022 09:59 مساءً - دعا بنك إنجلترا إلى لوائح "محسّنة" للعملات المشفرة لمواجهة المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي للبلاد وسط انخفاض رأس المال السوقي بأكثر من ٢ مليار دولار.

ففي تقرير الاستقرار المالي الصادر عن لجنة السياسة المالية في بنك إنجلترا - يوليو ٢٠٢٢، قال البنك المركزي إن العوامل بما في ذلك نمو سوق العملات المشفرة وتغير المناخ لا تشكل "تهديدًا مباشرًا" للنظام المالي في المملكة المتحدة ولكن لديها القدرة على القيام بذلك في المستقبل. حيث أشارت اللجنة إلى أن الأحداث الأخيرة في المجال، بما في ذلك التقلبات الشديدة في الأسعار بين العملات المشفرة، و"عدم تطابق السيولة"، وإضعاف ثقة المستثمرين في العملات المستقرة و"فك الأوضاع المالية" يمكن أن تهدد الاستقرار المالي إذا تُركت دون رادع.

وذكر تقرير بنك إنجلترا أنه "ما لم تتم معالجة تلك المسائل، فستظهر المخاطر النظامية إذا استمر نشاط الأصول المشفرة وترابطها مع النظام المالي الأوسع في التطور". "وهذا يؤكد الحاجة إلى أطر تنظيمية وأطر إنفاذ قانون معززة لمعالجة التطورات في هذه الأسواق والأنشطة."

ووفقًا للتقرير، كان "عدد من نقاط الضعف" في مجال العملات المشفرة مشابهًا لتلك التي كانت في السابق جزءًا من حالات عدم الاستقرار في التمويل التقليدي، مما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية من حوالي ٣ تريليونات دولار في عام ٢٠٢١ إلى أقل من ٩٠٠ مليار دولار في وقت كتابة هذه السطور. ومنذ تقريرها الأخير في ديسمبر ٢٠٢١، قالت اللجنة إنها دعمت مجلس الاستقرار المالي لتنسيق نهجها تجاه "الأصول المشفرة غير المدعومة" مع السلطات الدولية والسلطات المقبولة التي تنظر في العملة المشفرة كوسيلة ممكنة لروسيا للتهرب من العقوبات.

في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء بشأن تقرير اللجنة، أكد أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا أن قوى السوق الأخيرة لم تغير وجهات نظره بشأن العملات المشفرة "غير المدعومة" التي لا تشكل تهديدًا وشيكًا على النظام المالي. وأضاف نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المالي، جون كونليف، أن الانخفاض الأخير في أسعار العملات المشفرة بما في ذلك بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) لم يكن له تأثير ملحوظ على النظام المالي للبلاد، مما يشير إلى أن سوق العملات المشفرة ليس بحجم لتؤثر بشكل كبير على التقليدية.

حيث قال كونليف إن "التكنولوجيا لا تغير قوانين الاقتصاد والتمويل والمخاطر"، مضيفًا أنه: "إذا كان أحد الأصول تخمينيًا وليس له قيمة جوهرية - فهو يستحق فقط ما يدفعه شخص ما مقابله - ويمكن أن ينخفض ​​بسرعة كبيرة عند فقدان الثقة [...] وإذا فقد الناس الثقة في الأصول لأنهم لا يرون كيف يكون ستحافظ على قيمتها - مثلما حدث مع تيرا وLuna - فسنرى الضغط عبر النظام".

وأضاف نائب المحافظ: