بيتكوين تواجه ضغوطًا جديدة حيث يسحق الدولار الأمريكي الذهب والأصول الخطرة

تام شمس - الثلاثاء 5 يوليو 2022 09:59 مساءً - بلغت عملة بيتكوين (BTC) أدنى مستوياتها اليومية يوم ٥ يوليو في وول ستريت حيث شهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا قويًا.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

الدولار الأمريكي يسجل رقمًا قياسيًا آخر خلال ٢٠ عامًا

أظهرت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو تراجع زوج بيتكوين مقابل الدولار إلى ١٩٢٨١ دولارًا على بيتستامب مع انتهاء عطلة نهاية الأسبوع الطويلة ليوم الاستقلال بدفعة بسيطة.

إذ شهد الزوج مكاسب باللحظة الأخيرة في اليوم السابق، وقد تلاشت هذه المكاسب حيث كانت عودة تداول وول ستريت مصحوبة بقوة الدولار الأمريكي مما أدى إلى تبديد المكاسب عبر الأصول الخطرة والملاذات الآمنة.تم تداول بيتكوين بانخفاض ١٠٠٠ دولار خلال اليوم، في حين انخفض الذهب الفوري بأكثر من ٢٪ وانخفضت أسواق الأسهم الأمريكية أيضًا. انخفض مؤشر إس وبي ٥٠٠ بنسبة ٢,٢٪ وقت كتابة هذه السطور، بينما خسر مؤشر ناسداك المركب ١,٧٪.

مخطط شمعة لزوج الذهب مقابل الدولا على مدى ١ ساعة. المصدر: تريدينغ فيو

على العكس من ذلك، سجل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) مستوى ١٠٦,٥٩، وهو مستوى لم يشهده منذ ديسمبر ٢٠٠٢ ويتجاوز الاختراقات السابقة من الربع الثاني هذا العام.

وبالتالي، انتظر محللو بيتكوين ظهور إشارات على انعكاس الاتجاه لتوفير بعض الراحة لأسواق العملات المشفرة.

حيث علق مايكل فان دي بوب، أحد المساهمين في كوينتيليغراف، قائلًا: "لقد وصل اليورو إلى مستويات قياسية، عند ١,٠٣٣ دولارًا في هذه المرحلة. وقد شوهد آخر مرة في السنوات ٢٠٠٢-٢٠٠٣، وDXY، بالطبع، ينطلق مثل الصاروخ"، مشيرًا إلى أن اليورو يتجه نحو تكافؤ الدولار الأمريكي.

في تعليق إضافي، أشار كيلب فرانزين، كبير محللي السوق في شركة كيوبيك أناليتيكس، إلى كيفية قيام DXY بإلقاء الضوء على معنويات المستثمرين بشأن صحة الاقتصاد.

وجاء في جزء من تغريدة على تويتر: "خلال الأسبوع الماضي، انخفضت العائدات لكن الدولار يواصل الارتفاع. وتثبت هذه الديناميكية أن المستثمرين يندفعون إلى الأمان، مع تصاعد المخاوف من الركود".

مخطط شمعة لمؤشر الدولار الأمريكي (DXY) على مدى شهر واحد. المصدر: تريدينغ فيو

مؤشر الخوف والطمع للعملات المشفرة يبلغ أعلى مستوى خلال شهرين

في حين عادت التقلبات إلى أسواق العملات المشفرة، إلا أن المعنويات لم تعكس بعد تأثير حركة الدولار.

بلغ مؤشر الخوف والطمع للعملات المشفرة ١٩/١٠٠ خلال اليوم، ولا يزال مؤشرًا على "الخوف الشديد" ولكنه مع ذلك يسجّل أعلى قراءة له منذ ما قبل كارثة تيرا LUNA في مايو.

مؤشر الخوف والطمع للعملات المشفرة. المصدر: Alternative.me

حسبما أفاد كوينتيليغراف أيضًا، كشفت شركة إدارة الاستثمارات "آرك إنفست" أنه لا يزال "محايدًا إلى إيجابيًا" على بيتكوين في ظل الظروف الحالية.

وفي الوقت نفسه، قام إدريس، وهو أحد المساهمين في منصة التحليلات على السلسلة "كريبتو كوانت"، بتحليل معنويات سوق عقود بيتكوين الآجلة، عن توخي الحذر بشأن التوصل إلى استنتاجات حول أي شكل من أشكال الاسترداد.

أظهر إدريس أن نسبة الشراء/ البيع، التي تشير إلى إذا ما كان المشترون أو البائعون هم المسيطرون، شهدت بعض الراحة خلال اليوم، ولكن يجب أن يتم اتخاذ هذه الخطوة مع قليل من الشك.

وجاء في منشور على المدونة: "ومع ذلك، لاحظ أنه يمكن أن يكون مجرد تماسك أو تراجع صعودي قبل استمرار انخفاض آخر".

"لذلك، ينبغي النظر في العديد من العوامل الأخرى عن كثب في الأسابيع المقبلة من أجل تحديد إذا ما كان من الممكن توقع انعكاس صعودي أو مصيدة صعودية أخرى."

مخطط توضيحي لنسبة شراء/بيع بيتكوين. المصدر: إدريس/ تويتر

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