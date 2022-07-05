الروس ممنوعون من الوصول إلى بيتمكس داخل الاتحاد الأوروبي

تام شمس - الثلاثاء 5 يوليو 2022 09:59 مساءً - تعمل بورصة العملات المشفرة الرائدة "بيتمكس" على زيادة الامتثال للعقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا من خلال الاستعداد لفرض قيود كبيرة على مستخدميها الروس.

إذ تنامى إلى علم كوينتيليغراف أن بيتمكس تقوم بتغيير سياسة الولايات القضائية المقيدة الخاصة بها لتكون متوافقة مع مختلف التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي.

وقد أخطرت بورصة بيتمكس للعملات المشفرة مجموعة من المستخدمين المحتمل تأثرهم بالتغييرات القادمة عبر البريد الإلكتروني يوم الاثنين.

ووفقًا لرسالة بريد إلكتروني طلع عليها كوينتيليغراف، لن يتمكن المواطنون الروس أو المقيمون من الوصول إلى خدمات بيتمكس من الاتحاد الأوروبي بعد ١١ يوليو ٢٠٢٢. وهذا يعني أن هؤلاء المستخدمين لن يتمكنوا من تسجيل الدخول إلى حساباتهم أو الوصول إلى أي خدمات من الاتحاد الأوروبي، ما لم ينطبق "استثناء".

لا تنطبق القيود الجديدة على المواطنين الروس أو المقيمين الذين يصلون إلى خدمات بيتمكس من الاتحاد الأوروبي والمقيمين أيضًا في الاتحاد الأوروبي أو سويسرا. ويشير البريد الإلكتروني إلى أنه لن يتأثر أيضًا المواطنون المزدوجون من الاتحاد الأوروبي أو سويسرا الذين يقيمون خارج روسيا.

حيث جاء في البيان: "إذا كنت مقيمًا في الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو مواطنًا مزدوجًا في الاتحاد الأوروبي أو سويسرا وتقيم خارج روسيا، فيمكنك تقديم معلومات إضافية لتقديم طلب للحصول على إعفاء والاستمرار في الوصول إلى خدماتنا من الاتحاد الأوروبي".

يستهدف الإجراء جميع أنواع المتداولين، بما في ذلك الأشخاص الذين يتداولون نيابة عن أي أشخاص اعتباريين، أثناء وصولهم إلى بيتمكس من الاتحاد الأوروبي، وكذلك الأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم في روسيا، والذين يصل متداوليهم إلى الخدمات من الاتحاد الأوروبي.

ولا يشير الإعلان إلى أي تأثير على وصول العملاء الروس إلى خدمات بيتمكس من داخل روسيا.