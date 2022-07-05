فريق سباق جي تي المدعوم من لامبورغيني يخطط للمصادقة على قطع غيار السيارات باستخدام التوكنات غير القابلة للاستبدال

تام شمس - الثلاثاء 5 يوليو 2022 09:59 مساءً - أعلن فريق فينسينزو سوسبيري ريسينغ (VSR)، وهو فريق سباقات جي تي يدعمه قسم رياضة السيارات في لامبورغيني، عن شراكته مع منصة التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFT) Go٢NFT لإطلاق برنامج يصادق على قطع غيار سيارات السباق.

ففي إعلان تم إرساله إلى كوينتيليغراف، ذكر بطل السباق السابق فينسينزو سوسبيري من فينسينزو سوسبيري ريسينغ أن فريقه سيصنع شهادة توكنات غير قابلة للاستبدال لسيارات السباق الخاصة بهم باستخدام Go٢NFT ومنصة بلوكتشين "سكي نتورك". وسيسمح لهم ذلك بمراقبة وضمان جودة قطع غيار السيارة. حيث أوضح قائلًا:

"هذا أيضًا يحمل مسؤولية كبيرة لضمان أنه يمكننا المصادقة بشكل آمن ومراجعة كل جزء من أسطول السباقات لدينا لمراقبة الأداء وضمان المصدر."

إلى جانب قطع غيار السيارات، يتطلع فينسينزو سوسبيري ريسينغ أيضًا إلى توسيع برنامج اعتماد التوكنات غير القابلة للاستبدال ليشمل البضائع الرسمية ومنتجاتها الأخرى أيضًا. ووفقًا للفريق، فإن هذا سيمنح المشجعين راحة البال عند شراء السلع ذات العلامات التجارية.

حيث ذكر بوريس إيجسيمونت، المدير التنفيذي في Go٢NFT، أن فريقهم يتفهم التحديات التي تواجهها العلامات التجارية عندما يتعلق الأمر بحماية ملكيتها الفكرية، ويعتقدون أن التوكنات غير القابلة للاستبدال يمكن أن توفر حلًا. حيث قال إيجسيمونت: