أحجام تداول العملات المشفرة في الهند تتراجع بعد الضرائب الباهظة

تام شمس - الثلاثاء 5 يوليو 2022 06:48 صباحاً - انخفض حجم التداول في ثلاث بورصات عملات مشفرة هندية رئيسية بنسبة ٧٢,٥٪ في المتوسط ​​منذ ١ يوليو، عندما تم فرض ضريبة بنسبة ١٪ لكل معاملة في البلاد.

دخلت الضريبة المستقطعة من المنبع (TDS) حيز التنفيذ في ١ يوليو ويبدو أنها أثرت سلبًا على المتداولين حيث انخفضت أحجام التداول من ٣٧,٤٪ على BitBNS و٩٠,٩٪ على CoinDCX بحلول ٣ يوليو. وقد استقرت الأحجام قليلاً منذ أن وصلت إلى أدنى مستوياتها لكنها لا تزال منخفضة بنسبة ٥٦,٨٪ في المتوسط ​​، وفقًا لكوين غيكو.

حيث غرّدت قناة كريبتو إنديا الهندية على يوتيوب يوم ٤ يوليو أن عائدات التبادل، بناءً على رسوم تداول بنسبة ٠,١٪، كانت سيئة للغاية بسبب انخفاض مستويات الحجم. عند أدنى مستويات الحجم، استحوذت وزيركس وكوين دي سي إكس وزيباي مجتمعةً على ٢١٦٤٩ دولارًا أمريكيًا في اليوم.

في الوقت الحالي، يتضرر أيضًا متداولو العملات المشفرة مثل شوناك شيتي من مومباي. حيث أخبر شيتي إيكونوميك تايمز يوم ٤ يوليو أنه يعتقد أن الضريبة المستقطعة من المنبع وضريبة الدخل بنسبة ٣٠٪ على عمليات تداول العملات المشفرة في الهند ستضر بقاعدة المواهب في الدولة الواقعة في جنوب آسيا. حيث قال،

"مثل المتداولين الآخرين، أحاول معرفة إذا ما كان من الممكن الحفاظ على الربح في البورصات الهندية. وسيؤدي هذا إلى هجرة عقول أخرى من المتداولين المحترفين إلى بلدان أخرى تكون أكثر ترحيبًا مثل دبي".

كما أوضح أنوج تشودري، محلل السياسات في وزيركس، في حلقة ٣٠ يونيو من برنامج وزيركس على يوتيوب، أن الضريبة المستقطعة من المنبع بنسبة ١٪ تُفرض على "الأصول الرقمية سواء كانت توكنات غير قابلة للاستبدال، أو أصول عملات مشفرة، أو ميتافيرس، أو أي نوع من المعاملات التي تحدث على سلاسل بلوكتشين العامة".

وستكون الضريبة سارية لمدة ثلاثة أشهر كاختبار لتحديد تأثيرها على السوق؛ ففي حين أن أحجام التداول منخفضة الآن، يرغب صانعو السياسة في رؤية نتائجها في إطار زمني أطول.

يتم إعفاء بطاقات الهدايا المستخدمة فقط للحصول على سلع أو الحصول على خصم ونقاط الأميال ونقاط المكافآت وحوافز الولاء دون اعتبارات مالية والاشتراكات في مواقع الويب أو الأنظمة الأساسية أو التطبيقات من الضريبة.

وقد كان نظير تشودري في العرض، موثوسوامي لاير، رئيس الشؤون القانونية في وزيركس، قد توقع بدقة أن الضريبة المستقطعة من المنبع ستؤثر سلبًا على المتداولين ذوي الحجم الكبير وذوي القيمة العالية على المنصات الهندية. وأضاف أنه يعتقد أن الضريبة المستقطعة من المنبع ستثني أيضًا الوافدين الجدد والمتداولين ذوي التردد المنخفض عن اكتساب التعرض للعملات المشفرة.

بلغ متوسط ​​حجم المعاملات اليومية بين وزيركس وزيباي وBitBNS و CoinDCX في يونيو حوالي ٩,٦ ملايين دولار يوميًا، لكن هذا انخفض إلى حوالي ٥,٦ ملايين دولار اعتبارًا من ٤ يوليو.