المستثمرون المؤسسيون الذين يبيعون بيتكوين يشكّلون ٨٠٪ من التدفقات الأسبوعية

تام شمس - الثلاثاء 5 يوليو 2022 05:41 صباحاً - قام المستثمرون المؤسسيون بتحميل ما قيمته ٥١,٤ مليون دولار من المنتجات الاستثمارية التي تقدم التعرض لبيع بيتكوين على المكشوف الأسبوع الماضي.

ووفقًا لبيانات من الإصدار الأخير من تقرير كوين شيرز الأسبوعي "Digital Asset Fund Flows"، كان هناك ما قيمته ٦٤ مليون دولار من التدفقات الداخلة لمنتجات الأصول الرقمية بين ٢٧ يونيو و١ يوليو، وتمثل صناديق بيع بيتكوين ٨٠٪ من هذا الرقم.

وقد استحوذ المستثمرون المقيمون في الولايات المتحدة على نصيب الأسد من التدفقات الوافدة عند ٤٦,٢ مليون دولار، مع وجود طلب قوي على المنتجات الاستثمارية لبيع بيتكوين بعد أن أطلقت بروشيرز أول صندوق متداول لبيتكوين (ETF) في الولايات المتحدة يوم ٢٢ يونيو. يتم تداول الصندوق تحت مؤشر BITI ويقدم تعرضًا لصفقات البيع على المكشوف عبر العقود الآجلة.

"يسلط هذا الأمر الضوء على أن المستثمرين يضيفون إلى صفقات شراء بالأسعار الحالية، مع إمكانية أن تكون التدفقات الوافدة إلى بيع بيتكوين بسبب إمكانية الوصول لأول مرة في الولايات المتحدة وليس بسبب الشعور السلبي المتجدد."

أشارت كوين شيرز أيضًا إلى أن المستثمرين المؤسسيين من البرازيل وكندا وألمانيا وسويسرا اقتنصوا ما قيمته ٢٠ مليون دولار من منتجات استثمار العملات المشفرة. وقد عوّضت السويد جزئيًا هذا الرقم بتدفقات خارجية بقيمة ١,٨ مليون دولار.

شهدت منتجات بيتكوين القصيرة الآن تدفقات داخلية حتى تاريخه بلغ مجموعها ٧٧,٢ مليون دولار، مع وضع هذا الرقم خلف المنتجات متعددة الأصول ومنتجات سولانا (SOL)، التي سجلت تدفقات بقيمة ٢١٣,٥ مليون دولار و١١٠,٣ دولار حتى الآن في عام ٢٠٢٢.

وبالنظر إلى التدفقات الداخلة لمنتجات الأصول الرقمية الأخرى، فإن تلك التي تقدم التعرض لإيثريوم (ETH) قد حققت ٤,٩ ملايين دولار، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من التدفقات الداخلة بعد اتجاه طويل دام ١١ أسبوعًا من التسرب. ومع ذلك، لا تزال أموال إيثريوم حتى تاريخه منخفضة بقيمة ٤٥٠,٩ مليون دولار من التدفقات الخارجة.

حيث تم توزيع ما تبقى من التدفقات على الصناديق متعددة الأصول بقيمة ٤,٤ ملايين دولار، في حين سجلت منتجات SOL وبولكادوت (DOT) وكاردانو (ADA) وبيتكوين تدفقات طفيفة بلغت مليون دولار و٧٠٠٠٠٠ دولار و٦٠٠٠٠٠ دولار و٦٠٠٠٠٠ دولار على التوالي.