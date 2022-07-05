سيلسيوس تسدد ١٤٣ مليون من قروض داي منذ ١ يوليو

تام شمس - الثلاثاء 5 يوليو 2022 12:56 صباحاً - سددت سيلسيوس (CEL) مبلغًا كبيرًا من ديونها المستحقة لبروتوكول ميكر (MKR) منذ بداية الشهر، مما يشير إلى أن منصة إقراض العملات المشفرة المتعثرة كانت تحاول تجنب الانهيار الكامل وسط شائعات موثوقة عن الإفلاس.

فمنذ ١ يوليو، سددت سيلسيوس ما قيمته ١٤٢,٨ مليون دولار من عملات داي (DAI) المستقرة عبر أربع معاملات منفصلة، وفقًا لبيانات من ديفاي إكسبلورر. ولا يزال لدى شركة إقراض العملات الرقمية ٨٢ مليون دولار من الديون المستحقة لشركة ميكر. ومن أصل ١,٨ مليار دولار من الاستثمارات، تبلغ خسائر الشركة حاليًا ٦٦٧,٢ مليون دولار.

ومع سداد القروض، انخفض سعر التصفية لسيلسيوس على قرض رابد بيتكوين (wBTC) إلى ٤٩٦٦,٩٩ دولارًا من بيتكوين (BTC). وبحسب ما ورد انخفض سعر التصفية بمقدار النصف تقريبًا منذ أن سجلت سيلسيوس دفعة بقيمة ٦٤ مليون دولار من داي في ٤ يوليو، بعد ساعات فقط من دفع ٥٠ مليون دولار في داي.

تعتبر سيلسيوس من بين العديد من الشركات الرائدة في مجال العملات المشفرة التي كانت على وشك الإفلاس بعد أن تسببت ظروف السوق القاسية في خسائر تاريخية عبر صفقات متعددة. وقد أوقفت الشركة عمليات السحب مؤقتًا في منتصف يونيو بسبب ظروف السوق القاسية ثم جلبت لاحقًا مستشارًا قانونيًا جديدًا لتقديم المشورة بشأن إعادة الهيكلة. سرعان ما ظهرت تقارير تفيد بأن بنك غولدمان ساكس الضخم في الولايات المتحدة كان يتطلع إلى الاستحواذ على أصول سيلسيوس.

وعلى الرغم من مشاكل السيولة وعلامات الانهيار الوشيك في أعمالها، ورد أن سيلسيوس كانت لا تزال تدفع المكافآت حتى الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من أن مستخدمي سيلسيوس كانوا لا يزالون يتلقون المكافآت، إلا أنهم لم يتمكنوا من سحبها بسبب قيود السيولة.