سعر بيتكوين يرتفع إلى ٢٠ ألف دولار حيث يعمل شراء حيتان بيتكوين على تأكيد الدعم

تام شمس - الثلاثاء 5 يوليو 2022 12:56 صباحاً - ارتفع سعر بيتكوين (BTC) إلى ٢٠ ألف دولار لأول مرة خلال خمسة أيام يوم ٤ يوليو حيث جلبت عطلة عيد الاستقلال بعض المكاسب غير المتوقعة.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة. المصدر: تريدينغ فيو

٢٠٠٠٠ دولار يظهر مرة أخرى لفترة وجيزة

أظهرت بيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو ارتفاع سعر زوج بيتكوين مقابل الدولار إلى ٢٠٠٨٥ دولارًا أمريكيًا في اليوم، وهو أفضل أداء له منذ ٣٠ يونيو.

قضى الزوج معظم عطلة نهاية الأسبوع عند حوالي ١٩٠٠٠ دولار، لكن غياب تداول وول ستريت أثبت في النهاية أنه لا يمثل عقبة أمام المضاربين على الارتفاع.

ومن المحتمل أن تؤدي دفاتر الطلبات الأقل في نهاية الأسبوع إلى تفاقم التقلبات مقارنة بالأحجام الأساسية، ولكن مع ذلك، ارتفعت عملة بيتكوين بنسبة ٣٪ في وقت كتابة هذه السطور.

حيث أشار المحلل الشهير ماثيو هايلاند: "نجحت بيتكوين في إنشاء انحراف صعودي على الإطار الزمني اليومي لأول مرة منذ كسرها إلى أقل من ٢٠٠٠٠ دولار".

في غضون ذلك، أكد مورد التحليلات على السلسلة ويلماب أن شراء الحيتان للعملات بسعر ١٩٢٠٠ دولار قد قدم مرة أخرى الدعم للسوق.

حسبما أفاد كوينتيليغراف، أعربت الحيتان عن اهتمامها الشديد بالمستويات التي تقل عن ٢٠٠٠٠ دولار مباشرة، ومن الواضح أنها لم تختار الانتظار حتى تظهر المستويات التي تم التبجح بها كثيرًا عند ١٦٠٠٠ دولار وما دونها.

وأضاف مايكل فان دي بوب، أحد المساهمين في كوينتيليغراف، أن "قلب مستوى ١٩,٥ ألف دولار هو حافز لعملة بيتكوين".

في غضون ذلك، حققت العملات البديلة أقصى استفادة من ارتفاع عملة بيتكوين، حيث ارتفعت إيثريوم (ETH) بنسبة ٦٪ تقريبًا لتجاوز ١١٠٠ دولار.

مخطط شمعة زوج إيثريوم مقابل الدولار على مدى ساعة واحدة. المصدر: تريدينغ فيو

شهدت العملات الأخرى بين أعلى عشرة عملات مشفرة من حيث القيمة السوقية مكاسب يومية على نطاق واسع بحوالي ٥٪.

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