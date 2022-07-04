مالتي تشين تضيف روتستوك إلى نظامها الإيكولوجي لربط بلوكتشين

تام شمس - الاثنين 4 يوليو 2022 11:54 مساءً - أعلنت مالتي تشين، وهي منصة متعددة السلاسل، عن دمج بلوكتشين بروتوكول العقد الذكي المستند إلى بيتكوين (BTC) "روتستوك" (RSK) في نظامها الإيكولوجي. سيسمح ذلك للمستخدمين بتبادل إيثريوم (ETH) ويو إس دي كوين (USDC) وبينانس يو إس دي (BUSD) والأصول الأخرى بين RSK وإيثريوم وبي إن بي تشين.

ووفقًا لإعلان يوم الاثنين، يعد الدمج علامة فارقة بالنسبة لمالتي تشين لأنه يفتح الوصول إلى التمويل اللامركزي (DeFi) على بيتكوين. ستسمح هذه الإضافة للمستخدمين بالاستفادة من أمان ووظائف RSK.

سيمكن التكامل RSK من جلب بيتكوين إلى نظام مالتي تشين البيئي مع توفير الوصول إلى أسواق جديدة وحالات استخدام لمستخدميها. سلسلة RSK الجانبية هي أول سلسلة جانبية تعتمد على بيتكوين يتم دمجها في مالتي تشين. تتمتع بمكانة فريدة في عالم عشاق بيتكوين بالإضافة إلى التمويل اللامركزي الذي يعمل بنظام إيثريوم فيرتشوال ماشين (EVM).

حيث قالت الشركة إن تكاملها مع روتستوك يهدف إلى توفير فوائد أساسية للبناة الذين يستخدمون RSK. ولن يضطروا إلى إنفاق الموارد لبناء الجسور إلى رأس المال والأسواق القابلة للتوجيه، على سبيل المثال. سيكون لديهم أيضًا وقتًا أسرع في تسويق منصات جديدة تعتمد على RSK.

يمكن للمستخدمين البدء في ربط إيثريوم وUSDC وBUSD وBNB وWBTC وDAI بين شبكة RSK وإيثريوم. ستضيف مالتي تشين سلاسل وتوكنات إضافية إلى شبكة RSK في الأسابيع والأشهر القادمة. صرح دييغو غوتيريز زالديفار، المؤسس المشارك لـ RSK:

"RSK هي موطن لنظام التمويل اللامركزي لنظام بيتكوين الإيكولوجي الأسرع نموًا مع بروتوكولات مصممة لتدوم وتوفر حلولًا حقيقية للمشكلات التي يواجهها المستخدمون في التمويل المركزي."

تم تحديث بروتوكول التشغيل البيني إني كول بواسطة مالتي تشين، والذي يسمح بالاتصالات عبر السلسلة وعقود الأسماء. وسيكون أداة قيمة لبناء تطبيقات لامركزية عبر سلسلة على روتستوك والشبكات المدعومة الأخرى.