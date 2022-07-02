مؤشر بيتكوين الذي توقّع جميع القيعان يتنبأ بحد أدنى للسعر يصل إلى ١٥,٦ ألف دولار بيتكوين

تام شمس - السبت 2 يوليو 2022 10:06 مساءً - تحتاج بيتكوين (BTC) إلى الانخفاض قبل وضع قاع ماكرو، وهو أحد أكثر مؤشرات السوق دقة.

تُظهر البيانات من المصادر بما في ذلك شركة التحليلات على السلسلة غلاسنود أن درجة بيتكوين MVRV-Z تشير تقريبًا - ولكن ليس تمامًا - إلى انعكاس السعر.

مؤشر MVRV-Z يتحرك نحو قاع ماكرو

وسط الجدل المستمر حول إذا ما كان زوج بيتكوين مقابل الدولار سيتجاوز أدنى مستوياته الحالية البالغة ١٧٦٠٠ دولار، أو متى سيتجاوز ذلك، تشير الأرقام الجديدة إلى أنه من السهل أن ينخفض ​​السوق أكثر.

وحسبما أشار فيلب فيلب، المؤسس المشارك لمجموعة التداول ديسنتريدر، فإن درجة MVRV-Z الآن في منطقتها الخضراء الكلاسيكية، ولكن لم تصل بعد إلى النقطة التي رافقت قيعان الأسعار في الماضي.

يقيس MVRV-Z مدى ارتفاع أو انخفاض سعر بيتكوين الفوري بالنسبة لما يشار إليه بـ "القيمة العادلة".

إنها تستخدم القيمة السوقية وبيانات الأسعار المحققة جنبًا إلى جنب مع الانحراف المعياري لإنشاء ما تبين أنه أحد أكثر الأدوات كفاءة في توقع أعلى وأدنى مستويات بيتكوين.

لقد رصدت MVRV-Z كل قمة وقاع في زوج بيتكوين مقابل الدولار في تاريخها، وفعلت ذلك بدقة لمدة أسبوعين، كما يشير مصدر البيانات LookIntoBitcoin.

وقد ذهب المقياس إلى ما دون منطقته الخضراء بضع مرات، كان آخرها في مارس ٢٠٢٠، لكن المزيد من الضغط السلبي من شأنه أن يؤدي إلى تكرار الأداء.

حيث علق فيلب فيلب على آخر القراءات: "هذا المخطط البياني *هو المخطط الأمثل* بالنسبة لي".

مخطط درجة بيتكوين MVRV-Z. المصدر: غلاسنود

المنطقة السفلية البالغة ١٦٠٠٠ دولار أمريكي تكتسب زخمًا

سيتوافق مبلغ ١٥٦٠٠ دولار مع التوقعات الحالية المختلفة حول مكان انخفاض بيتكوين.

ففي تحديث لمتابعي تويتر في عطلة نهاية الأسبوع، في غضون ذلك، شمل حساب كريبتو بول الشهير هذه المنطقة كواحدة من عدة مناطق دعم مهمة يجب مشاهدتها.

وأكدت أن ١٦٠٠٠ دولار تمثل أيضًا متوسط ​​الانحراف عن المتوسط ​​المتحرك لبيتكوين على مدى ٥٠ شهرًا.

Some very important #BTC levels: 16k - Average Deviation from MA50 (-25%) 14k - 2019 Echo Bubble Top 12.2k - Celsius Liquidation 10.7k - Key Horizontal Level https://t.co/hEcnj8wsak pic.twitter.com/1Xke0F7WSe

مؤشر القوة النسبية لبيتكوين، أو RSI، هو بالفعل عند أدنى مستوياته على الإطلاق، وهو مؤشر آخر على طبيعة ذروة البيع لسوق الآن أقل من ذروة دورة النصف السابقة بحوالي ٢٠٠٠٠ دولار.

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