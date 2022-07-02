الرئيس التنفيذي لبورصة كيوكوين ينتقد شائعات الإفلاس قائلًا إنه "لا توجد خطة لوقف السحب"

تام شمس - السبت 2 يوليو 2022 07:14 مساءً - وجدت بورصة العملات المشفرة كيوكوين نفسها في قلب المناقشة عندما بدأ مجتمع فرعي للعملات المشفرة على تويتر في تحذير المستثمرين بشأن حظر وارد لسحب الأموال. ومع ذلك، سارع جوني ليو، الرئيس التنفيذي لشركة كيوكوين، إلى رفض الشائعات غير المحققة قبل أن تكتسب زخمًا.

طلبت شخصيات العملات المشفرة البارزة على تويتر، بما في ذلك المتداول @KongBTC ومحقق بلوكتشين @otteroooo، من متابعيهم سحب جميع أموالهم من كيوكوين مع الادعاء بأن البورصة قد تمنع جميع المستخدمين قريبًا من سحب الأموال.

ربطت الشائعات نية كيوكوين في وقف عمليات السحب مع تيرا (LUNA) وانهيار ثري آروز كابيتال، والذي أدى وفقًا للتحذيرات إلى "معاناة هائلة" للبورصة بسبب التعرض الكبير للتوكنات المتساقطة.

أثناء رفضه للشائعات المفترضة من خلال التغريدة أعلاه، سلط ليو الضوء على موقف الشركة القوي من خلال الكشف عن تمويل حديث بقيمة ١٥٠ مليون دولار، مما وضع تقييم الشركة عند ١٠ مليارات دولار في مايو ٢٠٢٢. وأشار أيضًا إلى أن الشركة تقوم حاليًا بالتوظيف لشغل مناصب متعددة، مطالبًا المستثمرين بإصدار حكمهم الخاص وسط حالة الخوف وعدم اليقين والشك:

"لا توجد" معاناة هائلة "من أي "انهيار عملة"، ولا توجد خطة لوقف الانسحاب، كل شيء على كيوكوين يعمل بشكل جيد."

بعيدًا عن كيوكوين بعيدًا عن شائعات الإفلاس، أكد ليو مشاركة تقرير مراجعة الشركة للنصف الأول من عام ٢٠٢٢ بمعلومات مفصلة حول عملياتها. أخيرًا، أرسل تحذيرًا إلى الأشخاص متهمًا كيوكوين بإغلاق الخدمات وإثارة الذعر بين المستثمرين:

"بالنسبة إلى مثيري الشائعات الذين نشروا معلومات غير مؤكدة عن عمد، تحتفظ كيوكوين بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية. لا تنشر الشائعات، قم بالبناء."

كشف كبير مسؤولي التكنولوجيا في تيثر "باولو أردوينو" مؤخرًا أن عملة تيثر المستقرة (USDT) تعرضت لـ "هجوم منسق" من قبل صناديق التحوط التي تتطلع إلى بيع أصل العملة المشفرة المربوطة بالدولار الأمريكي على المكشوف.

حيث قال أردوينو أن تيثر تتعاون مع المنظمين وتزيد من جهود الشفافية، بالإضافة إلى ملاحظة التزامها الأخير بالتخلص التدريجي من أوراقها التجارية.