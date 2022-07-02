بيتكوين ستشهد "سوق هابطة طويلة" وفقًا لأحد المتداولين، حيث يعلق سعر بيتكوين عند ١٩ ألف دولار

تام شمس - السبت 2 يوليو 2022 05:41 مساءً - فشلت بيتكوين (BTC) في استعادة الخسائر الأخيرة يوم ٢ يوليو حيث يستعد المتداولون لاستمرار حركة السعر الراكدة.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

"تسارع الاتجاه الهابط" لا يزال ساريًا

تتبعت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو تعثرًا ضعيفًا لزوج بيتكوين مقابل الدولار حيث تقطع حول علامة ١٩٠٠٠ دولار في عطلة نهاية الأسبوع.

وقد انتهى أسبوع التداول في وول ستريت دون مفاجآت، مع ركود الأسهم الأمريكية عمليًا - مما يوفر القليل من الزخم لتقلبات العملات المشفرة. نفدت طاقة مؤشر الدولار الأمريكي، أو DXY، الذي انتعش من أعلى مستوياته في عشرين عامًا، ليحوم حول ١٠٥ نقاط.

مخطط مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) على شكل شمعة. المصدر: تريدينغ فيو

أظهرت بيانات سجل الطلبات من أكبر بورصة عالمية، بينانس، أن زوج بيتكوين مقابل الدولار عالق بين سيولة البيع والشراء بالقرب من السعر الفوري، مما يضمن عدم وجود تقلبات حتى يقوم المتداولون بالمناورة أو الإضافة بشكل كبير إلى العطاءات أو الطلبات.

مخطط بيانات دفتر طلبات زوج بيتكوين مقابل الدولار على باينانس. المصدر: ماتريال إنديكيتورز

بالنظر إلى الصورة الأكبر، بالكاد بدت التوقعات أكثر تفاؤلًا للمضاربين على الصعود.

بالنسبة لحساب التداول الشهير Altcoin Sherpa، وعدت الظروف الحالية بفترة ممتدة من الأداء غير الملهم من بيتكوين والتي يمكن أن تستمر حتى عام ٢٠٢٢.

وقالت لمتابعي تويتر: "سيستغرق الأمر شهورًا حتى تتحرك وتبدأ في استجماع قوتها بمجرد العثور على القاع".

"وقد لا يأتي القاع حتى لأشهر قليلة أخرى من اليوم. استعدوا لسوق هابطة طويلة".

تردد صدى المشاعر من قبل المتداول والمحلل ريكت كابيتال، الذي جادل بأن بيتكوين لم تصل بعد إلى أدنى مستويات ماكرو جديدة أو بدأت في الاندماج.

هل سيشبه حجم الارتفاعات ما حدث في ٢٠١٨؟

قد يكون الأسبوع أو الأسبوعان المقبلان أدنى مستويات هذه الدورة، وفي الوقت نفسه، يمنح درجة من الأمل لأولئك القلقين من أن القاع لا يزال على بعد أشهر.

ففي موضوع على تويتر في ذلك اليوم، أشار الخبير الاقتصادي والمتداول ورجل الأعمال أليكس كرويغير إلى أن الحجم المقوم ببيتكوين وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق الشهر الماضي.

وأوضح أنه "كقاعدة عامة، يكون حجم التداول هو الأعلى عندما تستسلم الأسواق".

وأضاف أنه في السوق الهابطة لعام ٢٠١٨، حدث الحجم الأعلى على الإطلاق في الواقع قبل عدة أسابيع من انخفاض السعر، وإذا اتبعت هذه المرة الاتجاه، فقد يكون يوليو موقع المرة التالية.

في السابق، جادل ريكت كابيتال بأن حجم جانب الشراء لم يكن قويًا بما يكفي للحفاظ على ارتفاع الأسعار الجديد على المدى الطويل، مع تسليط الضوء أيضًا على تحركات الحجم لعام ٢٠١٨.

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