داب رادار ولاير زيرو يطلقان توكن قابل للرهن محايد للسلسلة

تام شمس - السبت 2 يوليو 2022 03:48 صباحاً - أطلق بروتوكول التشغيل التفاعلي داب رادار وبروتوكول التشغيل البيني لأومنيتشين"لاير زيرو" توكن جديدًا لتمكين الرهن عبر السلاسل عبر شبكات متعددة ومتوافقة مع إيثريوم فيرتشوال ماشين (EVM) - وهي خطوة مصممة لتقليل الرسوم وزيادة الوصول إلى فرص الرهن.

حيث قالت داب رادار إن وظيفة توكن RADAR الذي تم إطلاقه حديثًا يتم توفيرها من خلال مجموعة من العقود الذكية. ويُعرف أحد العقود باسم وحدة التحكم والآخر باسم الوكيل. ويعمل العقدان الذكيان معًا لتمكين آلية الرهن الجديدة.

يتم إرسال طلبات السحب أو المطالبة بالمكافآت إلى عقد الوكيل الذكي. ثم تتواصل مع عقد وحدة التحكم لتحديد إذا ما كان الطلب صالحًا. وإذا كان الطلب صالحًا، تقوم وحدة التحكم بإبلاغ الوكيل لتحرير التوكنات. تدعي داب رادار أن هذا النوع من التكديس عبر السلاسل لم يكن متاحًا في السابق في أي مكان.

كما قدمت داب رادار أيضًا وثائق ترشد المستخدمين حول كيفية الاستفادة من هذه الوظيفة الجديدة. وتشير التعليمات إلى أنه يمكن للمستخدمين "مشاركة توكنات RADAR الخاصة بهم على سلسلة بلوكتشين إيثريوم ثم المطالبة بالمكافآت على بي إن بي تشين." وهاتان السلسلتان هما أول ما يتم دعمه، مع توقع طرح لبوليغون (MATIC) قريبًا.

تصف داب رادار نفسها بأنها منصة استكشاف للتطبيقات اللامركزية. وتشير نظرة عامة على RADAR إلى أن التوكن سيساعد الشركة على توسيع نطاق تغطيتها، ومتابعة عمليات إدراج أسرع للمشاريع الناشئة، وتوفير عمليات إدراج أكثر دقة للمشاريع الحالية وتقديم مجموعة أدوات أفضل.