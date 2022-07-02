فوياجر ديجيتال تقوم بتجميد عمليات التداول والإيداع والسحب والمكافآت، وتلقي باللوم على ثري آروز كابيتال

أعلنت بورصة فوياجر ديجيتال للعملات المشفرة يوم الجمعة أنها ستعلق مؤقتًا عمليات التداول والإيداع والسحب ومكافآت الولاء. حيث قال ستيفن إيرليش، الرئيس التنفيذي لشركة فوييجر ديجيتال، على تويتر بعد فترة وجيزة من دخول تعليق الخدمة حيز التنفيذ إن "فشل المقترض، ثري أروز كابيتال، في سداد قرض كبير منا يجعل هذا المسار الصحيح للمضي قدمًا".

وتابع إيرليش: "على الرغم من أن هذا القرار بعيدًا عن المستوى الأمثل، إلا أنه سيمنحنا الوقت للعمل على تعزيز ميزانيتنا العمومية، وهو شرط ضروري لحماية الأصول والحفاظ على مستقبل منصة فوياجر التي بنيناها معًا". وذكر بيان صادر عن الشركة أنها قامت بتعيين مويليس آند كو وكونسيلو غروب كمستشارين ماليين، وكيركلاند آند إليس كمستشارين قانونيين.

أصدرت فوياجر كابيتال إشعارًا بالتخلف عن السداد إلى ثري آروز كابيتال، المعروف أيضًا باسم ٣AC، يوم الأربعاء بعد أن فشل صندوق التحوط السنغافوري في سداد قرض بقيمة ١٥٢٥٠ بيتكوين (BTC) و٣٥٠ مليون USDC. وقدمت "فوياجر" تأكيدات في ذلك الوقت بأنها ستواصل عملياتها. وقد أوضحت البورصة أنها حصلت على ٧٥ مليون دولار من قرض متجدد بقيمة ١٥٠٠٠ بيتكوين كانت قد أخذتها من ألاميدا ريسرش لتغطية تعرضها للقروض التي لم تتمكن ثري آروز كابيتال من سدادها. وقالت أيضًا إن لديها ١٣٧ مليون دولار نقدًا وعملات رقمية متاحة.