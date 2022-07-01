بلوك فاي تعلن عن صفقة مع إف تي إكس يو إس، بما في ذلك "خيار الاستحواذ" مقابل ٢٤٠ مليون دولار

تام شمس - الجمعة 1 يوليو 2022 11:52 مساءً - وقّعت إف تي إكس يو إس صفقة مع بلوك فاي ستمنح بورصة مشتقات العملات المشفرة خيار شراء شركة الإقراض.

ففي موضوع يوم الجمعة على تويتر، قال الرئيس التنفيذي لشركة بلوك فاي "زاك برينس" إن شركة إقراض العملات المشفرة قد وقّعت اتفاقيات مع إف تي إكس يو إس للحصول على تسهيل ائتماني متجدد بقيمة ٤٠٠ مليون دولار بالإضافة إلى خيار الاستحواذ على بلوك فاي "بسعر متغير يصل إلى ٢٤٠ مليون دولار على أساس الأداء. ووفقًا للمدير التنفيذي، تم التوصل إلى الصفقة كجزء من جهد "لتعزيز السيولة وحماية أموال العملاء" في بلوك فاي.

ولا تزال الاتفاقات خاضعة لموافقة المساهمين. حيث قال برينس إن التقلبات في سوق العملات المشفرة، "خاصةً أحداث السوق المتعلقة بسيلسيوس وثري آروز كابيتال"، والتي كان لها تأثير سلبي على بلوك فاي، قد أدت إلى القرار. عانت منصة إقراض العملات المشفرة ما يقرب من ٨٠ مليون دولار من الخسائر في الأسبوع الذي أعقب إيقاف عمليات السحب على سيلسيوس، وبعد النظر في "العديد من الخيارات غير الجذابة" للتعافي، دخلت في شراكة مع إف تي إكس يو إس.

حيث قال برينس إن "جميع منتجاتنا وخدماتنا - بما في ذلك التمويل والسحب، ومنصة التداول الخاصة بنا، وبطاقات الائتمان والخدمات المؤسسية العالمية - تستمر في العمل بشكل طبيعي، مع قوة رأس المال الإضافية وراءها".

وفي منشور مدونة يوم الجمعة، انتقدت بلوك فاي تقارير من يوم الخميس تدعي أن إف تي إكس تنوي شراء الشركة مقابل ٢٥ مليون دولار. ووفقًا للمدير التنفيذي، فإن التسهيلات الائتمانية البالغة ٤٠٠ مليون دولار، وسعر الاستحواذ ٢٤٠ مليون دولار و"الاعتبارات المحتملة الأخرى" بلغ إجماليها ٦٨٠ مليون دولار - لشركة كان لديها تقييم بقيمة ٥ مليارات دولار في يونيو ٢٠٢١. وقد ألمح برينس إلى أن التقرير كان بسبب "مكالمة مسربة بشكل غير لائق "و"التخمين الشخصي البحت من قبل طرف واحد".