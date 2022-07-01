الرئيس التنفيذي لشركة "إغنايت" يعلن مغادرته بعد سبع سنوات

أعلن بينغ زونغ، الرئيس التنفيذي لشركة إغنايت - التي كانت تُعرف سابقًا باسم تندرمينت وداعم النظام البيئي كوزموس - أنه سيغادر الشركة.

ففي تغريدة يوم الجمعة لأكثر من ٢٠٠٠٠ متابع، قال زونغ إن يوم الجمعة سيكون آخر يوم له في إغنايت، حيث كان يعمل كرئيس تنفيذي منذ مايو ٢٠٢٠. وقبل ذلك، كان الرئيس التنفيذي لشركة إغنايت السابق حاليًا يعمل ككبير مسؤولي التصميم في الشركة مكاتب كوالالمبور وتورنتو منذ أن بدأ في عام ٢٠١٥. ومن غير الواضح ما الذي أدى إلى قراره بترك الشركة.

إن إغنايت، المعروف سابقًا باسم تندرمينت، تعتبر من المساهمين الأساسيين في نظام كوزموس البيئي. وخلال فترة عمل زونغ في الشركة، عرفه الكثيرون لتطويره أول محفظة كوزموس المشفرة، فوياجر، التي أعيدت تسميتها لاحقًا لوني، والمساعدة في تسهيل إدخال التخزين السائل إلى النظام البيئي.

تم تأسيس كوزموس من قبل مطوري البرمجيات جاي كوون وإيثان بوشمان في عام ٢٠١٤، وهو يتيح إمكانية التشغيل البيني بين سلاسل بلوكتشين من خلال جعل تدفق المعلومات والمعاملات أسهل في التنفيذ. ترك كوون منصبه كرئيس تنفيذي لتندرمينت في عام ٢٠٢٠، لكنه عاد بعد تغيير العلامة التجارية للشركة في مايو لإنشاء إغنايت ونيوتندرمينت - وهو الآن الرئيس التنفيذي للشركة المتفرعة حديثًا.