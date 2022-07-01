تيثر تواصل خفض الورق التجاري في انخفاضٍ حاد منذ مارس

تام شمس - الجمعة 1 يوليو 2022 11:52 مساءً - أفادت شركة العملة المستقرة يوم الجمعة أن تيثر تقلل حيازاتها من الأوراق التجارية وفقًا للخطط. وقد وصلت إلى المبلغ المستهدف البالغ ٨,٤ مليارات دولار من الأوراق التجارية، وفقًا للنوايا التي تم الكشف عنها لأول مرة الشهر الماضي، وستواصل خفض ممتلكاتها في المستقبل القريب.

ففي ٣١ يوليو، ستنتهي صلاحية ممتلكات تيثر من الأوراق التجارية بقيمة ٥ مليارات دولار، مما يترك للشركة ما قيمته ٣,٥ مليارات دولار في محفظتها. وأكد التقرير أنه نتيجة لذلك، ستشكل احتياطيات الخزانة نسبة أكبر من احتياطيات الشركة.

كان لدى العملة المستقرة تيثر USDT حوالي ٢٠,١ مليار دولار في دعم الأوراق التجارية اعتبارًا من ٣١ مارس. وذكر رأي التأكيد ربع السنوي للشركة أن النسبة المئوية للأوراق التجارية في احتياطياتها آخذة في الانخفاض وأن احتياطياتها مدعومة بالكامل.

تم فك ارتباط العملة المستقرة لفترة وجيزة في مايو وسط اضطراب واسع في السوق. وفي ١٥ يونيو، بعد يومين من إعلان منصة سيلسيوس لإقراض العملات المشفرة أنها أوقفت عمليات السحب، أصدرت تيثر بيانًا لدحض الشائعات بأن ٨٥٪ من تلك المحفظة كانت تداولًا لأوراق تجارية آسيوية وصينية بخصم كبير. وقد صرحت تيثر في ذلك الوقت أن لديها هدفًا لتقليل محفظة الأوراق التجارية الخاصة بها إلى الصفر. انخفضت القيمة السوقية لـ USDT إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر، عند أقل من ٧٠ مليار دولار، بعد بضعة أيام.