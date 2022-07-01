الأرجنتين تصادر محافظ العملات المشفرة المرتبطة بالمتأخرين في دفع الضرائب

تام شمس - الجمعة 1 يوليو 2022 11:52 مساءً - صادرت هيئة الضرائب الأرجنتينية أكثر من ١٠٠٠ محفظة للعملات المشفرة مرتبطة بدافعي الضرائب المتأخرين في السداد في البلاد.

ووفقًا لتقرير صادر عن المنفذ الإعلامي المحلي iProUP، أذنت المحاكم في جميع أنحاء الأرجنتين بمصادرة ١٢٦٩ محفظة عملات رقمية مملوكة لمواطنين لديهم ديون مستحقة للإدارة الفيدرالية للدخل العام في الأرجنتين (AFIP).

وأشارت الهيئة إلى نيتها في ملاحقة محافظ العملات المشفرة التي تنتمي إلى المتأخرين في دفع الضرائب في مايو، وطلبت من بورصات العملات المشفرة ومقدمي خدمات الدفع تقديم تقارير شهرية عن مستخدمي منصاتهم.

تم طلب خدمات العملات المشفرة للتحقق من هوية العملاء والاحتفاظ بسجلات حسابات المستخدمين بالإضافة إلى البيانات المالية التفصيلية بما في ذلك الدخل والمصروفات والأرصدة الشهرية.

ومع قيام هذه الشركات بتزويد مصلحة الضرائب بهذه المعلومات، تمكنت الإدارة الفيدرالية للدخل العام في الأرجنتين من فرض حظر على المقتنيات في المحافظ المرتبطة بدافعي الضرائب المخطئين خلال الأشهر القليلة الماضية.

عادةً ما تستهدف إجراءات التشغيل القياسية الحالية للإدارة الفيدرالية للدخل العام في الأرجنتين الحسابات المصرفية والأصول السائلة الأخرى لاسترداد الديون كأول وسيلة. وإذا لم يتمكن دافع الضرائب من تسوية ديونه أو كان غير متعامل مع البنوك، فإن الهيئة ستنظر في الاستيلاء على الأصول الأخرى العائدة للفرد.

أعطت جائحة كوفيد-١٩ بعض الراحة للأرجنتينيين الذين كانوا في مرمى نيران الإدارة الفيدرالية للدخل العام في الأرجنتين، حيث تم فرض حظر لمدة ١٩ شهرًا على مصادرة الأصول لتخفيف الضغوط المالية على المواطنين.