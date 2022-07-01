الخبراء يدلون بدلوهم حول لوائح العملات المشفرة للاتحاد الأوروبي MiCa

تام شمس - الجمعة 1 يوليو 2022 11:52 مساءً - وافق مسؤولو الاتحاد الأوروبي مؤخرًا على قانون تاريخي يسمى إطار عمل الأسواق في الأصول المشفرة (MiCa) والذي يوفر إرشادات لمقدمي خدمات الأصول المشفرة (CASPs) للعمل داخل منطقة أوروبا. بعد ذلك، جاء رد فعل الخبراء مع آراء متباينة، من دعم القرار إلى شرح كيف سيكون له آثار ضارة.

ووفقًا لريتشارد غاردنر، الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا التجارية مودولوس، فإن التطوير الجديد يوفر صورة أوضح لمقدمي خدمات الأصول المشفرة فيما يتعلق بما تتوقعه السلطات. حيث أوضح غاردنر قائلًا:

"لن تجذب كل محتوياته جميع المشاركين في الصناعة، ولكن في هذه المرحلة، تحتاج الصناعة فقط إلى فهم ما هو متوقع منها. وقد حان وقت إعداد دليل حتى يتمكن المشغلون من التصرف بشكل منظم".

أضاف غاردنر أيضًا أن هذا قد ينهي تراجع الأصول الرقمية ويمنح الصناعة طريقة للتوسع والابتكار. إذ تعتقد السلطة التنفيذية أن القوانين "بُنيت للحماية من الإساءة والتلاعب".

وتعليقًا على الموضوع، أشاد بيتر كوزياكوف، الرئيس التنفيذي لشركة البنية التحتية للمدفوعات ميركوريو، بالخطوة ويعتقد أنها "خطوة مرحب بها في الاتجاه الصحيح". حيث أشار كوزياكوف إلى أن هذا قد يقضي على الجهات الفاعلة السيئة. وأوضح قائلًا:

"هناك رغبة حقيقية في وضع مجموعة واضحة من القواعد لحماية الأفراد والشركات الذين تبنوا العملات المشفرة بالفعل، للتخلص من الجهات الفاعلة السيئة، وتشجيع الآخرين على تبني العملات المشفرة نتيجة لذلك."

وأضاف كوزياكوف أن التطوير الجديد قد "يطلق العنان لإمكانات" القطاع ويدفعه نحو التبني السائد.