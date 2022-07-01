التوكنات غير القابلة للاستبدال تظهر على فيسبوك، مع النشر المتقاطع مع إنستغرام مع استمرار توسع ميتا ويب ٣

تام شمس - الجمعة 1 يوليو 2022 05:49 صباحاً - سوف يدعم فيسبوك التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFTs) مع علامة تبويب "المقتنيات الرقمية" في الجداول الزمنية لمنشئي المحتوى لعرض أعمالهم. وقد عرض مدير البرنامج الفني في ميتا، نافديب سينغ، لقطات شاشة للتوكنات غير القابلة للاستبدال وصفحة منشئ المحتوى يوم الخميس على تويتر.

حيث صرح متحدث باسم ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، لتك كرنش في نفس اليوم أن طرح التوكنات غير القابلة للاستبدال على فيسبوك سيكون تدريجيًا، بدءًا من المبدعين المختارين في الولايات المتحدة. وفي النهاية، سيتمكن منشئو التوكنات غير القابلة للاستبدال من النشر المتبادل بين فيسبوك وإنستغرام، وهي خاصية ميتا أخرى. يقوم إنستغرام أيضًا باختبار التوكنات غير القابلة للاستبدال في نظام الواقع المعزز سبارك إيه آر الخاص به.

قام إنستغرام بتوسيع نطاق تجربة التوكنات غير القابلة للاستبدال من الولايات المتحدة إلى المستخدمين الدوليين الأسبوع الماضي. ويسمح التطبيق بعرض التوكنات غير القابلة للاستبدال التي تم سكها على إيثريوم وبوليغون، مع تخطيط التوكنات غير القابلة للاستبدال أخرى من سولانا وفلو أيضًا.

أعلنت ميتا في مايو أنها بدأت اختبارات التوكنات غير القابلة للاستبدال على إنستغرام، على أن تحذو فيسبوك حذوها "قريبًا"، وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ. وأضاف أن التطبيقات الأخرى المملوكة لشركة ميتا، مثل واتساب وفيسبوك ماسنجر، ستحصل على إمكانات عرض التوكنات غير القابلة للاستبدال في النهاية.

حيث قال زوكربيرغ إن ميتا باي ستكون متاحة على فيسبوك وإنستغرام وواتساب وفيسبوك ماسنجر. ومع ذلك، قال متحدث باسم الشركة لتك كرنش إن ميتا "قالت إنها لن تقدم القدرة على تحويل المنشورات الرقمية القابلة للتحصيل إلى إعلانات في الوقت الحالي" على فيسبوك، لذلك يبدو أن ميتا لن تطلق مبيعات التوكنات غير القابلة للاستبدال هناك.

ومن المتوقع إطلاق بيع التوكنات غير القابلة للاستبدال في متجر تطبيقات ميتا كويست التابع للشركة، والذي يوفر التطبيقات والألعاب لميتافيرس ميتا.