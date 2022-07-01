ريكاردو سباغني المشرف السابق على مونيرو يستسلم لتسليمه في جنوب إفريقيا

تام شمس - الجمعة 1 يوليو 2022 05:49 صباحاً - يواجه ريكاردو سباني، المشرف السابق على عملة الخصوصية مونيرو المعروفة أيضًا باسم فلافي بوني، تسليمه إلى جنوب إفريقيا بعد أشهر من اعتقاله من قبل السلطات الأمريكية.

ففي دعوى قضائية يوم الخميس بشأن المنطقة الوسطى بولاية تينيسي، أمر قاضي الصلح، أليستير نيوبرين، سباغني بالاستسلام إلى المارشالز الأمريكيين في ٥ يوليو لتسليمه إلى جنوب إفريقيا. وبحسب ما ورد سيواجه ٣٧٨ تهمة تتعلق بادعاءات الاحتيال والتزوير بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١١ في شركة تسمى Caكيب كوكيز.

اعتقلت السلطات الأمريكية سباغني في ناشفيل في يوليو ٢٠٢١ بناءً على طلب حكومة جنوب إفريقيا، واحتجزته حتى سبتمبر. وتلمح إيداعات المحكمة إلى السماح لسباغني بالتواجد في الولايات المتحدة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع يوم الاستقلال قبل أن يتم نقله إلى إفريقيا في وقت مبكر من يوم الثلاثاء. لا تتعلق أي من الاتهامات في جنوب إفريقيا بوقت سباغني في العمل على مونيرو (XMR)، والذي كان المشرف الرئيسي لها حتى ديسمبر ٢٠١٩.

سباغني، الذي ينشر على تويتر تحت اسم Fluffypony، مشارك في مجال العملات المشفرة منذ عام ٢٠١١. منذ اعتقاله في الولايات المتحدة، قام بالتغريد بخصوص رغبته في العودة إلى جنوب إفريقيا "لمعالجة هذه المسألة" المتعلقة بتهم الاحتيال:

ووفقًا لبيانات من كوينتيليغراف ماركتس، انخفض سعر XMR بنسبة ٨٪ تقريبًا في الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووصل إلى ١١٠ دولارات في وقت كتابة المقالة. كما هو الحال مع العديد من العملات المشفرة في السوق الهابطة الحالية، انخفض سعر عملة الخصوصية بشكل كبير في الثلاثين يومًا الماضية - ما يقرب من ٤٦٪ من أكثر من ٢٠٦ دولارات في ٣١ مايو.