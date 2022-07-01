المشرعون الأمريكيون يقولون إن صناعة العملات المشفرة لديها مشكلة في انتشار "المحاباة التكنولوجية" تضر بالابتكار

تام شمس - الجمعة 1 يوليو 2022 05:49 صباحاً - وفقًا لبعض المشرعين في الولايات المتحدة في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، فإن الافتقار إلى التنوع في مجال التكنولوجيا المالية يمكن أن يضر بالعديد من الشركات.

ففي جلسة استماع افتراضية يوم الخميس حول "مكافحة ثقافة المحاباة التكنولوجية"، ناقش المشرعون والشهود الأمريكيون كيف يتم تمثيل النساء والأشخاص الملونين بشكل غير كافٍ في المناصب القيادية في صناعة التكنولوجيا المالية، بما في ذلك شركات العملات المشفرة. استشهد ممثل ماساتشوستس ستيفن لينش ببيانات تفيد بأن ٢٪ فقط من تمويل رأس المال الاستثماري ذهب إلى الشركات التي كان مؤسسوها من النساء، بينما ذهب ١٪ فقط إلى الشركات ذات المؤسسين السود، و١,٨٪ لشركة لاتينكس.

ووفقًا لما قاله لينش وبعض أعضاء اللجنة، فإن هذا الاتجاه يشير إلى ثقافة "نادي الأولاد الكبار" في الشركات بما في ذلك تلك المتورطة في العملات المشفرة، حيث كان العديد من أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية من الرجال البيض. زعموا أن العديد من الشركات التي تبدو أقل استحقاقًا للتمويل كانت قادرة على جلب الأموال بسهولة أكبر ويرجع ذلك جزئيًا إلى العلاقات بين القيادة.

قال لينش: "في حين أن الافتقار إلى التنوع هو اتجاه في كل صناعة تقريبًا يستثمر فيها أصحاب رؤوس الأموال، إلا أنه مثير للقلق بشكل خاص في مجال التكنولوجيا المالية". "إن أكبر شركات التكنولوجيا المالية، بما في ذلك البنوك الرقمية ومعالجات الدفع وموفري العملات المشفرة، تقوم بالفعل بتسويق منتجاتها للنساء وذوي البشرة الملونة. ومع ذلك، عندما ننظر إلى المؤسسين وفرق القيادة، فمن الواضح أنهم لا يعكسون المجتمعات التي يدعون أنهم يخدمونها".

النائب ستيفن لينش يخاطب لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب

قال نائب كاليفورنيا ماكسين ووترز: "وجدت دراسات متعددة أن الشركات ذات القيادة المتنوعة، وتحديدًا مع أكثر من جنس واحد و/أو عرق واحد، ممثلة أخلاقيًا، وأكثر ابتكارًا وتحقق المزيد من المال". "أفترض أن شركات رأس المال الاستثماري مدفوعة بشكل كبير بالأرباح، ولكن يبدو أنها تتجاهل البيانات الواضحة حول كيفية زيادة هذه الأرباح."

استشهد لينش بالأزمة الأخيرة حول منصة الإقراض بالعملات المشفرة سيلسيوس - التي يتكون فريق قيادتها في الغالب من الرجال - كمثال على أموال رأس المال الاستثماري التي لا تذهب بالضرورة إلى حيث يتم استخدامها على أفضل وجه: