المحللون يحددون ٣ عيوب خطيرة أدت إلى تراجع التمويل اللامركزي

تام شمس - الجمعة 1 يوليو 2022 05:49 صباحاً - شهد سوق العملات المشفرة تقدمًا صعبًا هذا العام وأدى انهيار العديد من المشاريع والصناديق إلى انتشار أزمة في السوق أثرت على كل شخص في المجال.

ولم يهدأ الغبار بعد، لكن التدفق المستمر للتفاصيل يسمح للمستثمرين بتجميع صورة تسلط الضوء على المخاطر النظامية للتمويل اللامركزي وسوء إدارة المخاطر.

وإليكم نظرة على ما يقوله العديد من الخبراء حول الأسباب الكامنة وراء انهيار التمويل اللامركزي ووجهات نظرهم حول ما يجب القيام به للقطاع للعودة.

الفشل في تحقيق إيرادات مستدامة

أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لمعاناة بروتوكولات التمويل اللامركزي هو عدم قدرتها على توليد دخل مستدام يضيف قيمة ذات مغزى للنظام البيئي للمنصة.

ففي محاولتهم لجذب المستخدمين، تم تقديم عوائد عالية بمعدل غير مستدام، بينما لم يكن هناك تدفق كافٍ لتعويض المدفوعات وتوفير القيمة الأساسية للتوكن الأصلي للمنصة.

وهذا يعني بشكل أساسي أنه لا توجد قيمة حقيقية تدعم التوكن، والذي تم استخدامه لدفع العائدات العالية المقدمة للمستخدمين.

عندما بدأ المستخدمون يدركون أن أصولهم لم تكن حقًا تكسب العائدات التي وعدوا بها، فإنهم يزيلون السيولة ويبيعون توكنات المكافآت. وقد تسبب هذا بدوره في انخفاض سعر التوكن، إلى جانب انخفاض إجمالي القيمة المقفلة (TVL)، مما أدى إلى مزيد من الذعر لمستخدمي البروتوكول الذين سيسحبون سيولتهم بالمثل ويحافظون على قيمة أي مكافآت مستلمة.

اقتصاد التوكنات أم اقتصاد الاحتيال؟

العيب الثاني الذي أبرزه العديد من الخبراء هو بنية اقتصاد التوكنات سيئة التصميم للعديد من بروتوكولات التمويل اللامركزي التي غالبًا ما يكون لها معدل تضخم مرتفع للغاية والذي تم استخدامه لجذب السيولة.

تعتبر المكافآت العالية أمرًا رائعًا، ولكن إذا لم تكن قيمة التوكن الذي يتم دفعه كمكافأة موجودة حقًا، فإن المستخدمين يخاطرون كثيرًا بالتخلي عن التحكم في أموالهم مقابل مكافأة قليلة أو معدومة.

يرتبط هذا إلى حد كبير بقضية توليد الإيرادات في التمويل اللامركزي، وعدم القدرة على بناء سندات خزانة مستدامة. يزيد التضخم المرتفع من المعروض من التوكنات، وإذا لم يتم الحفاظ على قيمة التوكن، فإن السيولة تترك النظام البيئي.

المستخدمون المفرطون في المديونية

يعتبر الإفراط في استخدام الروافع المالية مشكلة مستوطنة أخرى في مجال التمويل اللامركزي وقد أصبح هذا الخلل واضحًا تمامًا حيث بدأت سيلسيوس وثري آروز كابيتال والمنصات الأخرى المستثمرة في التمويل اللامركزي في الانهيار الشهر الماضي.

وقد أدت عمليات التصفية هذه فقط إلى تفاقم الاتجاه الهبوطي الذي كان يعاني منه العديد من التوكنات بالفعل، مما أدى إلى حدوث دوامة الموت التي انتشرت إلى منصات التمويل المركزي والتمويل اللامركزي وعدد قليل من بورصات العملات المشفرة المركزية.

وبهذا المعنى، يقع العبء حقًا على عاتق المستخدمين بسبب الإفراط في الاستدانة دون وجود خطة قوية للعبة بشأن ما يجب القيام به في حالة حدوث تراجع في السوق. وفي حين أنه قد يكون من الصعب التفكير في هذه الأشياء خلال ذروة السوق الصاعدة، إلا أنه يجب أن يكون دائمًا شيئًا ما في الجزء الخلفي من ذهن المتداول لأن النظام البيئي للعملات المشفرة معروف جيدًا بتقلباته المتقطعة.

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