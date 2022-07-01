تقرير: كوين بيز ستقدم بيانات تحديد الموقع الجغرافي للعملاء إلى هيئة الهجرة والجمارك

تام شمس - الجمعة 1 يوليو 2022 05:49 صباحاً - أشار تقرير جديد إلى أن بورصة العملات المشفرة كوين بيز قد زودت وكلاء إدارة الهجرة والجمارك (ICE) بـ "مجموعة من الميزات" المخصصة لتتبع عملاء الشركة. ووفقًا للتقرير، تم منح الهيئة الوصول إلى تطبيق جمع المعلومات الاستخبارية، المسمى كوين بيز تريسر، والذي يوفر مجموعة متنوعة من إمكانات تتبع البيانات.

إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية هي هيئة حكومية تابعة لوزارة الأمن الداخلي. والغرض الأساسي من الهيئة هو حماية البلاد من الجرائم العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية.

يتمثل هدف كوين بيز تريسر في مساعدة الهيئة في تتبع المعاملات الخبيثة والاحتيالية على سلاسل بلوكتشين. ووفقًا لذا إنترسبت، ستسمح الأداة لوكلاء الهيئة "بربط العناوين بكيانات العالم الحقيقي".

حيث أظهر بريد إلكتروني إضافي صادر عن قانون حرية المعلومات أن إدارة الهجرة والجمارك لم تكن مطالبة بالموافقة على اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي مع كوين بيز. تُستخدم اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي لوصف ما يمكن للمستخدمين فعله وما لا يمكنهم فعله مع منتجات برامج الشركة. ويُزعم أن هذا يعني أن الهيئة حرة في استخدام أداة تتبع البيانات كما تشاء مع الحد الأدنى من القيود.

وعندما تم سؤال كوين بيز حول هذه التطورات، قدمت المتحدثة باسم الشركة ناتاشا لابرانش رابطًا إلى موقع الشركة الإلكتروني مع إسهاب يعالج المشكلة. ويوضح الرابط الموجود على موقع كوين بيز الإلكتروني أن "كوين بيز تريسر يأتي بمعلوماته من مصادر عامة ولا تستخدم بيانات مستخدمي كوين بيز." ولم يقدم المتحدث باسم كوين بيز معلومات تتعلق بالقيود المفروضة على استخدام كوين بيز تريسر بواسطة هيئة الهجرة والجمارك.

ينبع وصول إدارة الهجرة والجمارك إلى كوين بيز تريسر من عقد قيمته ١,٣٦ مليون دولار وقعته مع بورصة العملات المشفرة في سبتمبر ٢٠٢١. في ذلك الوقت، كانت طبيعة العقد غامضة وتتألف أساسًا من قيام كوين بيز بتقديم "برنامج تطوير التطبيقات كخدمة" للوكالة.