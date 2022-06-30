سنغافورة تؤنّب ثري آروز كابيتال لتقديمها معلومات كاذبة

تام شمس - الخميس 30 يونيو 2022 06:48 مساءً - قامت سلطة النقد في سنغافورة (MAS) بتوجيه اللوم إل شركة ثري آروز كابيتال (٣AC)، وهي صندوق تحوط متضارب، لتقديم معلومات غير دقيقة إلى السلطات. ففي بيان نُشر يوم الخميس، قالت الهيئة إن الشركة انتهكت متطلبات رأس المال من خلال إدارة أصول تتجاوز المبلغ المسموح به.

فعندما تم تسجيل ثي آروز كابيتال كشركة لإدارة الأموال في سنغافورة في عام ٢٠١٣، سُمح لها بإدارة الأموال لما يصل إلى ٣٠ مستثمرًا تصل قيمتها إلى ١٨٠ مليون دولار. وكان الصندوق قد أبلغ سلطة النقد في سنغافورة في وقت سابق بأنه يغير إدارته إلى جزر فيرجن البريطانية.

شهد ثري آروز كابيتال، وهو صندوق تحوط تأسس في سنغافورة في عام ٢٠١٢، خسائر فادحة خلال انخفاض السوق الذي شهد تأرجح بيتكوين (BTC) حول ٢٠٠٠٠ دولار في الأسابيع الأخيرة، مقارنةً بالارتفاعات السابقة التي تجاوزت ٦٠٠٠٠ دولار.

ووفقًا لتقارير صدرت في وقت سابق من هذا الشهر، من المحتمل أن تكون شركة ثري أروز كابيتال معسرة بعد أن تعرضت على الأقل ٤٠٠ مليون دولار من عمليات التصفية. وبحسب ما ورد أخفقت الشركة في تلبية طلبات الهامش من مقرضيها خلال تراجع حاد في السوق هذا العام، لأول مرة منذ عامين. يُقال إن شركة بلوك فاي، وهي شركة إقراض بالعملات المشفرة، زودت ثري آروز كابيتال بعملات بيتكوين (BTC)، لكن الشركة لم تتمكن من تلبية طلب الهامش بسبب السوق الهابطة.

ويوم الأربعاء، أجبرت جزر فيرجن البريطانية صندوق التحوط المحاصر على التصفية. وورد أن القرار جاء في نفس اليوم الذي أرسلت فيه فوياجر ديجيتال إشعارًا بالتخلف عن السداد إلى ثري آروز كابيتال لفشلها في سداد قرض بقيمة ١٥٢٥٠ بيتكوين و٣٥٠ مليون دولار أمريكي (USDC).