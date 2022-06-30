باينانس تخطط لمساعدة كمبوديا في تطوير لوائح العملات المشفرة

تام شمس - الخميس 30 يونيو 2022 06:48 مساءً - وقّعت بورصة العملات المشفرة باينانس مذكرة تفاهم (MoU) مع جهة تنظيم الأوراق المالية والبورصات في كمبوديا (SERC)، وفقًا لإعلان ٣٠ يونيو.

وستعمل باينانس وهيئة الأوراق المالية والبورصات في كمبوديا معًا لتطوير لوائح العملات المشفرة في الدولة. وتتطلع الهيئة إلى الاستفادة من خبرة باينانس الفنية وخبرتها في هذا المجال لتطوير إطارها القانوني الخاص بسوق الأصول الرقمية.

ولا يتم تنظيم العملات المشفرة في كمبوديا وأي نشاط غير مرخص يتضمن هذه الأصول الرقمية محظور بشدة. يمكن أن تكون الشراكة محورية للدولة الواقعة في جنوب آسيا حيث يعتبر أي نشاط مرتبط بالعملات المشفرة غير قانوني منذ عام ٢٠١٨.

حيث قال غليب كوستاريف، رئيس باينانس الإقليمي لآسيا لكوينتيليغراف:

"من الناحية الاقتصادية، تعد كمبوديا من بين أسرع ١٠ دول نموًا على مدار السنوات العشر الماضية وكان النمو الاقتصادي السنوي ثابتًا. علاوة على ذلك، فإن عدد السكان من الشباب والذكاء التكنولوجي مرتفع. ومع كل هذه المزايا، نعتقد أن كمبوديا يمكن أن تكون رائد في مجال الويب ٣ وصناعة الأصول الرقمية. وإنه لشرف كبير أن أكون جزءًا من هذه العملية."

أصبحت آسيا نقطة ساخنة للعملات المشفرة على مر السنين مع تبني العديد من الدول في المنطقة نهجًا مؤيدًا للعملات المشفرة. وقد توصلت تايلاند وسنغافورة وماليزيا والفلبين إلى لوائح تقدمية لتعزيز استخدام أصول العملات المشفرة في بلدانهم.

أولت باينانس اهتمامًا خاصًا للعلاقات التنظيمية الجيدة، خاصةً بعد كارثة ٢٠٢١ التي شهدت ما يقرب من نصف دزينة من الدول التي أصدرت تحذيرًا من الامتثال ضد بورصة العملات المشفرة. وقد أصلحت بورصة العملات المشفرة الرائدة علاقاتها منذ ذلك الحين وأقامت شراكات مهمة في آسيا خلال العام الماضي في دول مثل تايلاند وماليزيا وسنغافورة.