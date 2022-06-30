كوين بيز تسعى إلى التوسع الأوروبي المكثف وسط شتاء العملات المشفرة

تام شمس - الخميس 30 يونيو 2022 05:41 مساءً - تقوم كوين بيز بتوسيع عملياتها في بلدان مختلفة في أوروبا وسط "شتاء العملات المشفرة". وعلى الرغم من تسريح العديد من الموظفين وإلغاء عروض العمل، كشفت نانا موروغيسان، نائبة رئيس كوين بيز، عن نواياها للتسجيل في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وهولندا.

في سويسرا، قامت بورصة العملات المشفرة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها بالفعل بتعيين أول موظفيها، وهي مرخصة بالفعل لتداول العملات المشفرة في المملكة المتحدة وأيرلندا وألمانيا.

ففي مقابلة في ٢٩ يونيو، صرح موروجيسان أن الشركة تتطلع الآن إلى التوسع في أوروبا. علاوة على ذلك، وسط ركود سوق العملات المشفرة، فإن الشركة منفتحة أيضًا على عمليات الاستحواذ في المنطقة.

إنه يشعر أنها اللحظة المثالية للتوسع في بلدان أخرى لأن العديد من الشركات التي تركز على العملات المشفرة تعاني من نقص السيولة ومخاطر الإفلاس. لقد قضى انهيار سوق العملات المشفرة على ما يقرب من ٢ تريليون دولار من القيمة السوقية الإجمالية. وتبلغ القيمة السوقية حاليًا حوالي ٩٠٠ مليار دولار أمريكي، وذلك بسبب أزمة السيولة التي أجبرت شركة ثري آروز كابيتال وسيلسيوس نتورك على الإغلاق تقريبًا. حيث ذكر قائلًا:

"عندما دخلنا المملكة المتحدة وأوروبا، كان هذا في الواقع خلال آخر سوق هابط كبير في ٢٠١٥-٢٠١٦."

في حين أن كوين بيز هي أشهر بورصة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، إلا أنها تواجه منافسة شرسة من الوافدين الجدد مثل باينانس وإف تي إكس وكربتو دوت كوم. عندما أعلنت الشركة التابعة لباينانس في الولايات المتحدة أنها لن تفرض رسومًا على تداول بيتكوين، انخفضت أسهم كوين بيز.

تعمل كوين بيز على مواكبة منافسيها الذين يكتسبون شعبية كبيرة في مناطق أخرى من العالم. وقد حصلت كل من باينانس وإف تي إكس على تراخيص في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، حصلت باينانس على ترخيص في فرنسا وإيطاليا وتسعى للحصول على أذونات في دول أوروبية إضافية.