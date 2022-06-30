مديرٌ تنفيذي في البنك المركزي الروسي موافق على تعدين العملات المشفرة بشرط واحد

تام شمس - الخميس 30 يونيو 2022 05:41 مساءً - أقر كيريل برونين، رئيس قسم التقنيات المالية في البنك المركزي الروسي (CBR)، بإمكانية تقنين تعدين العملات المشفرة في ظل ظروف معينة. يمثل مثل هذا الإقرار العام حالة نادرة، حيث يواصل البنك المركزي الروسي قيادة المعركة ضد الجهود المبذولة لإضفاء الشرعية على العملات المشفرة في البلاد.

أعرب المدير التنفيذي عن آرائه بشأن التعدين في منتدى سانت بطرسبرغ القانوني الدولي يوم الأربعاء، ٢٩ يونيو. وخلال الجلسة المخصصة للعملات المشفرة، كشف برونين، أن البنك المركزي الروسي لا تتخذ نفس الموقف المتشدد بشأن التعدين، كما هو الحال في حالة مع إضفاء الشرعية للعملات المشفرة العام:

"على الرغم من حقيقة أننا نتحدث باستمرار عن حظر دوران العملات المشفرة [...] فإن المناقشة المتعلقة بإضفاء الشرعية على التعدين ممكنة."

ومع ذلك، قام برونين بتسمية عدة شروط، والتي، حسب قوله، تجعل هذه المناقشة ممكنة. حيث أصر على أنه يجب بيع الأصول المعدّنة في الخارج بشكل صارم ومقابل نقود ورقية:

"في النهاية، يجب أن نقول إنه ينبغي أن يكون هناك تصدير لخدمات التعدين هذه، ويجب ألا تؤدي أعمال التعدين إلى تراكم العملات المشفرة في الدولة، لذلك لن يكون هناك دافع لاستخدام إضافي في المدفوعات الداخلية."

في نوع من إعادة التمثيل الشخصي للمعركة المستمرة على العملات المشفرة بين البنك المركزي الروسي ووزارة المالية، اختلف رئيس قسم السياسة المالية إيفان تشيبسكوف صراحةً مع برونين وذكره بأن هناك تحديات ملحوظة أمام القائمين بالتعدين الروس لبيعهم العملات المشفرة في الخارج هذه الأيام.