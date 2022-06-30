تام شمس - الخميس 30 يونيو 2022 05:41 صباحاً - منذ 3 دقائق
قال عضو البرلمان الأوروبي إرنست أورتاسون: "إننا نضع حدًا للغرب المتوحش للعملات المشفرة غير المنظمة، ونغلق الثغرات الرئيسية في القواعد الأوروبية لمكافحة غسيل الأموال"
توصل المجلس الأوروبي إلى اتفاق لتشكيل هيئة لمكافحة غسيل الأموال تتمتع بصلاحية الإشراف على بعض مزودي خدمات الأصول المشفرة أو CASPs.
ففي إعلان يوم الأربعاء، قال المجلس إنه وافق على موقف جزئي من اقتراح لإطلاق هيئة مخصصة لمكافحة غسل الأموال، أو AMLA. ووفقًا للهيئة التنظيمية، ستتمتع هيئة مكافحة غسل الأموال بسلطة الإشراف على "الكيانات المالية عالية المخاطر وعبر الحدود" بما في ذلك شركات العملات المشفرة - "إذا كانت تعتبر محفوفة بالمخاطر".
حيث قال عضو البرلمان الأوروبي أوندريج كوفاريك إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي قد توصلوا أيضًا إلى "اتفاق سياسي مؤقت" بشأن تنظيم تحويل الأموال الخاص بالهيئة الحكومية. لم تكن كل تفاصيل المراجعة واضحة في وقت كتابة المقالة، لكن كوينتيليغراف أفاد بأن مسودة مارس للائحة التنظيمية قد تتطلب من مزودي خدمة العملات المشفرة جمع البيانات الشخصية المتعلقة بعمليات التحويل من أي حجم من وإلى المحافظ غير المستضافة، وكذلك من المحتمل أن تتحقق من دقتها.
حيث أوضح عضو البرلمان الأوروبي إرنست أورتاسون قائلًا: "إننا نضع حدًا للغرب المتوحش للعملات المشفرة غير المنظمة، ونغلق الثغرات الرئيسية في القواعد الأوروبية لمكافحة غسيل الأموال". مضيفًا أنه "لن يتم تطبيق القواعد على عمليات التحويل من نظير إلى نظير حيث لا يوجد كيان ملزم متورط [...] وسيُطلب من مزودي خدمات الأصول المشفرة جمع المعلومات وتطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة فيما يتعلق بجميع التحويلات التي تنطوي على محافظ غير مستضافة، على أساس المخاطر."
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولو الاتحاد الأوروبي يتوصلون إلى اتفاق بشأن سلطة مكافحة غسل الأموال للإشراف على شركات العملات المشفرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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