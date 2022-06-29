مؤسس بولكادوت يعلن عن خطوات نحو اللامركزية الكاملة مع نموذج حوكمة جديد

تام شمس - الأربعاء 29 يونيو 2022 08:41 مساءً - أعلن مؤسس بولكادوت (DOT) كوساما غافين وود، بشكل مباشر من بولكادوت ديكودد في بوينس آيرس يوم الأربعاء أن نموذج حوكمة بلوكتشين سيخضع لتحول جديد. يطلق على النموذج اسم Gov٢، وسيتمكن أي شخص من بدء استفتاء في أي وقت لأكبر عدد من المرات كما يحلو له في الإعداد الجديد، على غرار بدء معاملات جديدة على بلوكتشين.

بعد ذلك، تحتاج الاستفتاءات المعلقة إلى ٥٠٪ من أصوات أصحاب المصلحة في غضون ٢٨ يومًا للموافقة عليها أو مواجهة الرفض افتراضيًا. كما يمكن للمشاركين أيضًا التدخل وإطلاق مقترحات الإلغاء في الوقت المناسب، والتي تتطلب إجراءات تصويت مماثلة، في حالة اكتشاف مواطن الخلل الفنية داخل الاستفتاءات، بأنفسهم. ويمكن للناخبين السلبيين تحديد مندوب مختلف لكل فئة من فئات الاستفتاء في النظام في عملية تعرف باسم التفويض متعدد الأدوار.

حيث قال وود إنه ستكون هناك هيئة جديدة، يطلق عليها زمالة بولكادوت، تتألف من خبراء تقنيين لديهم القدرة على تقصير أوقات التصويت في الاستفتاءات في حالة المسائل الحساسة للوقت. وبشكل عام، ستظل العديد من المبادئ ثابتة عن نموذج الحوكمة السابق. أولًا، سيتم السماح لـ ٥٠٪ من إجمالي الحصة في النظام بقيادة مستقبل النظام. وسيتم أيضًا إعطاء وزن أكبر لأولئك الذين يرغبون في قفل التوكنات الخاصة بهم في النظام لفترة أطول في عملية تُعرف باسم التصويت بالثقة. أخيرًا، ستبقى لجنة أيضًا للإشراف على التطورات التكنوقراطية في بلوكتشين.

وحسبما قال غافين، ستعكس التغييرات عيوب المركزية وووجود استفتاء واحد في كل مرة لنظام التصويت الموجود في نموذج الحكم الأصلي لبولكادوت. من المقرر إطلاق Gov٢ على كوساما قريبًا، بعد التدقيق المهني النهائي لتعليماته البرمجية. بمجرد الاختبار على كوساما، سيتم تقديم اقتراح لجسره إلى بولكادوت.