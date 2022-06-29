شبكة إقراض تتيح تاريخ ائتماني شفاف في إفريقيا عبر شراكة بلوكتشين

تام شمس - الأربعاء 29 يونيو 2022 08:41 مساءً - عقدت منصة "أيلا" للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في إفريقيا شراكة مع كريديكوين نتورك لدمج التاريخ الائتماني الشفاف من خلال دمج جميع معاملاتها في بلوكتشين العام الخاص بكريديتكوين.

ففي إعلان تم إرساله إلى كوينتيليغراف، قال كريديتكوين أنه سيتم تسجيل جميع معاملات ائتمان أيلا على بلوكتشين كريديتكوين، مما يجعل من السهل تدقيقها ومتاحًا للعرض من خلال مستكشف الكتل الخاص بهم. ستشمل المعاملات المسجلة شروط القرض وكذلك المدفوعات والسداد.

قال كريديتكوين إن الشراكة تأتي مع إصدار كرديتكوين ٢.٠، وهي ترقية تجعل الشبكة أكثر استقرارًا ويسهل التكامل معها.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أيلا "أكين جونز" أن هذه الخطوة تسمح للمستثمرين بمراقبة أداء أعمالها في الوقت الفعلي من خلال النظر إلى بلوكتشين. وقد يؤدي هذا في النهاية إلى زيادة رأس المال ويساهم في منح المزيد من الأفارقة إمكانية الوصول إلى الائتمان. حيث أوضح جونز أن:

"بالنسبة لنا وللملايين من المستخدمين في جميع أنحاء إفريقيا، يعني ذلك وصولًا أكثر وأرخص إلى مصادر الائتمان الحيوية."

أعرب تاي أوه، مؤسس كريديتكوين، عن سعادته بإطلاق ٢.٠ والشراكة مع أيلا. وفقًا لأوه، فإن التطوير الجديد هو خطوة نحو هدف المشروع المتمثل في إعطاء "فرصة أكثر عدلًا" لمن لا يملكون حسابات مصرفية.