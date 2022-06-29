مايكروستراتيجي تشتري ٤٨٠ بيتكوين وسط ركود السوق

تام شمس - الأربعاء 29 يونيو 2022 05:41 مساءً - أضافت شركة مايكروستراتيجي لاستخبارات الأعمال إلى مقتنياتها من بيتكوين (BTC)، مما يؤكد من جديد النظرة المتفائلة للرئيس التنفيذي مايكل سايلور بشأن الأصول الرقمية على الرغم من معاناته الأخيرة.

ففي نموذج ٨-K مقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، كشفت شركة مايكروستراتيجي عن حصولها على ٤٨٠ بيتكوين إضافية بمتوسط ​​سعر يبلغ حوالي ٢٠٨١٧ دولارًا. وبلغ إجمالي مبلغ الشراء ١٠ ملايين دولار نقدًا.

مع عملية الشراء، تمتلك مايكروستراتيجي الآن ١٢٩٦٩٩ بيتكوين، مما يجعلها أكبر شركة مالكة لبيتكوين. وتبلغ القيمة الإجمالية لممتلكاتها حوالي ٣,٩٨ مليارات دولار.

تشتري شركة استخبارات الأعمال عملات بيتكوين خلال فترة تقلبات السوق الشديدة. ففي يوم الأربعاء، انخفض سعر بيتكوين لفترة وجيزة إلى أقل من ٢٠٠٠٠ دولار، وهو ما يقل بأكثر من ١٠٠٠٠ دولار عن متوسط ​​سعر الشراء للشركة. تواجه مدخرات بيتكوين للشركة حاليًا خسارة صافية غير محققة تقارب ١,٤ مليار دولار، وفقًا للبيانات المقدمة من بيتكوين تريجريز.

مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي للشركة، لا يزال متفائلًا بشأن آفاق بيتكوين طويلة الأجل. ففي وقتٍ سابق من هذا الشهر، أخبر متابعيه على تويتر البالغ عددهم ٢,٥ مليون أن الشركة تخطط لـ "الاحتفاظ بالعملات من خلال الشدائد" وليس لديها خطط لتفريغ ممتلكاتها. جاء التأكيد الصعودي وسط شائعات بأن الشركة تخاطر باستدعاء الهامش إذا انخفض سعر بيتكوين إلى أقل من ٢١٠٠٠ دولار. ووفقًا لسايلور، فإن شائعة استدعاء الهامش هي "لا شيء".

سجلت مايكروستراتيجي إيرادات بلغت ١١٩,٣ مليون دولار في الربع الأول. وبلغ إجمالي الربح للربع ٩٣,٦ مليون دولار.