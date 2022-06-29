شركة ٢١ شيرز تستجيب للسوق الهابطة مع منتج متداول في البورصة لشتاء العملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 29 يونيو 2022 05:41 مساءً - تتخذ ٢١ شيرز، وهي مُصدِر عالمي للمنتجات المتداولة في البورصة (ETP)، إجراءات للاستجابة للسوق الهابطة الحالية من خلال إطلاق أدوات استثمار تركز على شتاء العملات المشفرة.

قامت الشركة بطرح منتج ٢١ شيرز بيتكوين كور إي تي بي (CBTC)، وهو منتج متداول البورصة مصمم خصيصًا لتقديم تعرض منخفض التكلفة لعملة بيتكوين (BTC) في عمليات البيع المستمرة في السوق.

بدأ منتج بيتكوين المتداول في البورصة المدعوم ماديًا في التداول على بورصة سيكس السويسرية يوم ٢٩ يونيو، مع نسبة مصاريف إجمالية تبلغ ٢١ نقطة أساس، تم اختيارها لتعكس سقف ٢١ مليون بيتكوين. ووفقًا للشركة، فإن نسبة CBTC هي ٤٤ نقطة أساس أقل من أدنى منتج تالي في السوق.

CBTC هو جزء من سلسلة منتجات ٢١ شيرز التي تركز على السوق والتي يشار إليها باسم مجموعة شتاء العملات المشفرة. ويهدف العرض إلى تزويد المستثمرين بمزيد من الخيارات لدخول النظام الإيكولوجي للعملات المشفرة خلال الأسواق الصعبة من خلال توفير تكاليف أقل، وفقًا لما قاله مدير منتجات ETP في ٢١ شيرز، آرثر كراوس، لكوينتيليغراف.

حيث أشار كراوس إلى أنه "عادةً ما يكون أفضل وقت لشراء أحد الأصول هو عندما تنخفض الأسعار - ولكن يحدث هذا غالبًا عندما يكون المستثمرون أكثر إحجامًا عن الشراء". وأضاف أن CBTC تهدف إلى تسهيل وصول المستثمرين إلى بيتكوين خلال الأسواق شديدة التقلب لتحسين عوائد المحفظة.

ويهدف العرض الجديد لمنتج شتاء العملات المشفرة إلى توسيع فرص الاستثمار هذه بشكل أكبر في المنتجات التي تركز على السوق، حسبما قال كراوس، مضيفًا:

ستكون CBTC عضوًا دائمًا في مجموعة منتجات ٢١ شيرز (وكذلك المنتجات المستقبلية التي يتم إطلاقها كجزء من مجموعة شتاء العملات المشفرة). ونحن نعتزم أن نقدم للمستثمرين مجموعة كاملة من المنتجات التي تدعمهم في تحديد مواقع المحافظ لمجموعة من ظروف السوق".

حسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، كان العديد من المديرين التنفيذيين في الصناعة يتوقعون حدوث انخفاض كبير في سوق العملات الرقمية في عام ٢٠٢٢. حتى أن بعض التنفيذيين توقعوا أن الارتفاع التالي لعملة بيتكوين لن يأتي حتى عام ٢٠٢٤ أو أوائل عام ٢٠٢٥، وهو مرتبط بتنصيف بيتكوين الرابع.