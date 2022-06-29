تكامل ألكيمي إيرن يجلب إقراض التمويل اللامركزي إلى ١,٥ مليون مستخدم ليدجر

تام شمس - الأربعاء 29 يونيو 2022 05:41 مساءً - تمت إضافة تطبيق ألكيمي إيرن إلى منطقة ديسكفر الخاصة بمحفظة الأجهزة، مما يجعل خدمة الإقراض والاقتراض اللامركزية (DeFi) متاحة لعملاء ليدجر النشطين البالغ عددهم ١,٥ مليون عميل.

ووفقًا لإعلان يوم الثلاثاء، يمكن لمستخدمي ليدجر لايف الآن كسب عائد على أصولهم من خلال تكامل ألكيمي إيرن. والهدف من مشروع ليدجر هو تزويد المستهلكين بطريقة شراء واستخدام الأصول الرقمية دون التخلي عنها لمنصات أو أنظمة تابعة لجهات خارجية.

حيث قال جيه إف روشيه، نائب رئيس التطوير الدولي لليدجر: "مع ألكيمي، سيكون لدى مستخدمي ليدجر المزيد من الطرق لتنمية أصولهم مع التمتع بجميع مزايا العملات المشفرة بدون أمناء مركزيين".

ففي فبراير ٢٠٢١، أطلق ليدجر جهود التمويل اللامركزي مع بروتوكول واليت كونكت مفتوح المصدر، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى التطبيقات اللامركزية (DApps)، مثل يونيسواب و ون إنش وكيرف.

ألكيمي إيرن هو بروتوكول إقراض يمكّن المؤسسات والمقترضين الأفراد من التعايش جنبًا إلى جنب. يسمح ألكيمي للمؤسسات بوضع الأموال في التمويل اللامركزي في بيئة آمنة للطرف المقابل من خلال توفير كلٍّ من مجمّع مصدق من الدرجة المصرفية ومجمع مفتوح بدون إذن. ومنذ إطلاقها، جمعت المنصة أكثر من ٥٠ مليون دولار من إجمالي الودائع. من المحتمل أن يؤدي التكامل مع ليدجر لايف إلى جذب المزيد من المستخدمين إلى البروتوكول.

حيث أكد الشريك المؤسس لشركة ألكيمي نتورك، براندون ماهوني، أن هذه العملية أكثر أمانًا من منتجات وحلول المنافسين الآخرين في مجال توليد العائدات غير الحفظية.

يشتمل النظام البيئي للمنتجات والخدمات في ألكيمي إيرن على إيثريوم (ETH) وداي (DAI) ويو غس دي كوين (USDC) ورابد بيتكوين كأصول مدعومة على السلسلة. ويمكن للمستخدمين أيضًا كسب توكنات ALK عن طريق الإقراض والاقتراض.