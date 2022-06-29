في تي بي تُبرم أول صفقة مع أصول مالية رقمية في روسيا

تام شمس - الأربعاء 29 يونيو 2022 05:41 مساءً - أعلنت شركة في تي بي فاكتورينغ، وهي شركة تابعة للبنك المملوك للدولة في روسيا، عن أول صفقة كبيرة مع أصول التمويل الرقمي. وكجزء من الصفقة، استحوذت الشركة التابعة للبنك على مجموعة ديون رمزية لشركة ميترواغونماش الهندسية، والتي تم إصدارها عبر منصة التكنولوجيا المالية "لايتهاوس".

في يوم الأربعاء، ٢٩ يونيو، أبلغت في تي بي عن الصفقة على صفحتها على الويب، مدعيةً أنها أول إصدار وتنسيب للأصول المالية الرقمية المضمونة نقدًا في الاتحاد الروسي. وفي الإعلان، يقارن البنك الأمر بإصدار السندات التجارية قصيرة الأجل.

حيث أكد أنطون موساتوف، الرئيس التنفيذي لشركة في تي بي فاكتورينغ، على إمكانات التكنولوجيا الجديدة فيما يتعلق بوصول الشركات الروسية إلى الأموال اللازمة للأنشطة التشغيلية:

"بغض النظر عن إجراءات العوملة القياسية، [هنا] لا ينبغي على العميل بالضرورة توقيع عقد خدمة لبيع مجموعة ديونه. مع استعداد المُصدر لترميزها وقرار بنك التخصيم بالاستحواذ عليها".

في يونيو ٢٠٢٢، أعلن أكبر بنك روسي سبير عن أولى عملياته مع الأصول المالية الرقمية (DFA) في منتصف شهر يوليو، بعد الحصول أخيرًا على ترخيص من البنك المركزي للبلاد.

وفي حين تم وضع التشريع الحالي بشأن الأصول المالية الرقمية ساريًا في عام ٢٠٢٠، في يونيو ٢٠٢٢، قدم رئيس لجنة الأسواق المالية في مجلس النواب بالبرلمان الروسي مشروع قانون يحظر استخدام الأصول المالية الرقمية "كبديل نقدي".