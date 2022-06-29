مطور شبكة البرق المسرَّعة لبيتكوين يقوم بتحديث برنامج العقدة مع دعم تابروت

تام شمس - الأربعاء 29 يونيو 2022 05:41 مساءً - قامت لايتنينغ لابز، وهي شركة تطوير شبكة البرق المسرَّعة لبيتكوين، بإصدار نسخة تجريبية من لايتنينغ نتورك ديمون أو إند (lnd) - وهو تنفيذ كامل لعقدة شبكة البرق المسرَّعة - مع دعم إضافي لأحدث ترقيات البروتوكول بما في ذلك تابروت وMusig٢ من بين التحسينات الأخرى.

إند هو مكون برمجي يتعامل مع جوانب مختلفة داخل شبكة البرق المسرّعة بما في ذلك إدارة قاعدة بيانات وإنشاء فواتير الدفع وإلغاء المدفوعات على سبيل المثال لا الحصر. ويهدف أحدث إصدار من البرنامج، المسمى إند ٠.١٥ بيتا (الإصدار ٠.١٥-بيتا)، إلى تمكين المطورين من إنشاء حلول لمزيد من حالات الاستخدام من خلال الاستفادة من آخر إمكانات شبكة بيتكوين.

في هذا الإعلان، كشف مايكل ليفين، قائد نمو منتجات لايتنينغ لابز، أن أكثر من ٥٠ مساهمًا شاركوا في إطلاق الإصدار الأول للشركة في عام ٢٠٢٢، مضيفًا ما يلي:

"يوفر هذا الإصدار دعمًا كاملًا لتابروت لمحفظة إند الداخلية، مما يجعلها واحدة من أكثر محافظ تابروت تقدمًا اليوم. علاوة على ذلك، يدعم هذا الإصدار واجهة برمجة التطبيقات Musig٢ التجريبية المتوافقة مع أحدث مسودة BIP."

يتمثل الهدف الأساسي لـ MuSig٢، وهو مخطط متعدد التوقيعات، في السماح بإنشاء مفاتيح عامة مجمعة يمكن استخدامها في مخرجات تابروت، وبالتالي، تقديم القدرة على تفويض المعاملات باستخدام توقيعات شنور Schnorr.

على عكس الإصدارات السابقة، يزيل الإصدار التجريبي أيضًا البيانات المكررة من حاوية سجل الإبطال، والتي أظهرت انخفاضًا بنسبة ٩٥٪ في حجم قاعدة البيانات أثناء الاختبار الأولي. وعلى الرغم من أن التحديث لا يستعيد مساحة للحالات الحالية، فقد تصور ليفين أن إصدار تابع قد يتضمن ميزة ترحيل يمكنها استعادة مساحة القرص القديمة.

ومع الحفاظ على وفائها بالتزامها بجعل شبكة البرق المسرّعة أكثر موثوقية وقوة وأمانًا، قدمت لايتنينغ لابز تحكمًا أكبر في تفضيلات تحديد المسار - مما ساعد في النهاية على تقليل رسوم المعاملات من خلال تحديد المسار الأقل تكلفة.