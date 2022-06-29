محكمة في جزر فيرجن البريطانية أمرت بتصفية ثري آروز كابيتال

تام شمس - الأربعاء 29 يونيو 2022 05:41 مساءً - تواجه شركة رأس المال الاستثماري للعملة المشفرة المضطربة ثري أروز كابيتال (٣AC) مزيدًا من عدم اليقين وسط تقارير جديدة عن تصفية الشركة.

حيث أفادت وكالة الأنباء البريطانية سكاي نيوز يوم الأربعاء أن محكمة في جزر فيرجن البريطانية أمرت يوم ٢٧ يونيو بتصفية شركة ثري آروز كابيتال ومقرها سنغافورة.

ثري أروز كابيتال، المعروفة أيضًا باسم ٣AC، هو صندوق تحوط سنغافوري للعملات الرقمية تأسس في عام ٢٠١٢ من قبل كايل دافيس وسو زو. وبحسب ما ورد فشلت الشركة في تلبية طلبات الهامش من مقرضيها وسط تراجع كبير في السوق هذا العام، مع انخفاض بيتكوين (BTC) إلى أقل من ٢٠٠٠٠ دولار لأول مرة منذ عامين. يقال إن ثري آروز كابيتال اقترضت بيتكوين من شركة إقراض العملات المشفرة بلوك فاي لكنها لم تكن قادرة على تلبية طلب الهامش بسبب السوق الهابطة.

كما تشير التقديرات إلى أن شركة رأس المال المغامر تتكبد ٤٠٠ مليون دولار في عمليات التصفية عبر مواقع متعددة.

في حين أثارت التقارير شائعات حول إفلاس شركة ثري آروز كابيتال، استمر مؤسسو الشركة في طمأنة العملاء بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لإيجاد حل عادل. حيث قال ديفيز إن الشركة استعانت بمستشارين قانونيين وماليين لاستكشاف حلول مثل مبيعات الأصول وحزمة الإنقاذ من قبل شركة أخرى. وأضاف: "لقد كنا دائمًا مؤمنين بالعملات المشفرة وما زلنا كذلك".