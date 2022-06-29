مؤيد بيتكوين يتعرض للانتقاد لدعمه مشروع مصادقة محفظة

تام شمس - الأربعاء 29 يونيو 2022 05:41 مساءً - يلاحق مجتمع العملات المشفرة على تويتر نيك كارتر، المدافع البارز عن بيتكوين (BTC)، لمشاركته في دايناميكس، وهو مشروع مصادقة محفظة تابع لجهة خارجية قد يمنع إجراء معاملات المحفظة إذا تم تصنيف المحفظة على أنها محفوفة بالمخاطر.
ففي تغريدة، شارك كارتر حماسه في دعم المشروع، وغرد إعلان دايناميكس حول زيادة ٧,٥ ملايين دولار تم الانتهاء منها مؤخرًا بقيادة أندريسن هورويتز (a١٦z). بعد ذلك، توافد المستخدمون على تويتر كارتر، معربين عن خيبة أملهم بسبب هذه الخطوة.
جادل مستخدم تويتر Lifetheuniverce أن ما تنشئه دايناميكس هو "نقيض ما تم إنشاء بيتكوين من أجله". حيث قال مستخدم تويتر إن المجتمع يحتاج إلى أذونات ومراقبة أقل. ووفقًا لـ Lifetheuniverce، يجب السماح لهم بالتعامل دون أي "حق نقض" محتمل من طرف ثالث.
كما انتقد سامسون ماو، الرئيس التنفيذي لشركة JAN٣، وهي شركة تدعم تبني بيتكوين، كارتر بقوله إن هذه الخطوة "ليست شيئًا يفخر به". بالإضافة إلى ذلك، سخر مستخدم تويتر Benthecarman أيضًا من كارتر بسبب دعمه لما زعموا أنه "برنامج مراقبة".
وعلى الرغم من الانتقادات، تمسك كارتر بموقفه، ورد على المزاعم على تويتر. كما وصف منتقديه بأنهم لا صلة لهم بالموضوع وطلب من أولئك الذين يختلفون مع استثماراته ببساطة إلغاء متابعته على المنصة الاجتماعية. وكتب على تويتر: "إذا كانت لديكم أي مشكلات فيما أستثمر فيه أنا أو شركتي، يرجى المضي قدمًا وإلغاء المتابعة".
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