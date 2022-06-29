انهيار سوق العملات المشفرة يقضي على الملايين من الأموال المشفرة المسروقة في كوريا الشمالية

تام شمس - الأربعاء 29 يونيو 2022 05:41 مساءً - تتصدر كوريا الشمالية العالم في جرائم العملات المشفرة، مع أكثر من ١٥ حالة موثقة من السرقة الإلكترونية تصل قيمتها إلى ١,٥٩ مليار دولار من الأموال المسروقة. ومع ذلك، فقد قضت الاضطرابات الأخيرة في سوق العملات المشفرة على ملايين الدولارات من محفظة العملات المشفرة المسروقة في البلاد.

قضت أزمة سوق العملات المشفرة التي بدأت في مايو على مئات المليارات من الدولارات من صناعة العملات المشفرة، حيث تراجعت معظم أصول العملة المشفرة بأكثر من ٧٠٪ من أعلى مستوياتها. نتيجة لذلك، سجلت غالبية الأموال المشفرة المسروقة من قبل مخترقي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (DPRK) انخفاضًا كبيرًا أيضًا.

ويشير تقرير من موقع كوين كلوب دوت كوم إلى أن كوريا الشمالية نشرت ٧٠٠٠ متسلل بدوام كامل لجمع الأموال من خلال الهجمات الإلكترونية وبرامج الفدية واختراق بروتوكول العملات المشفرة.

تم ربط اختراق جسر رونين بقيمة ٦٠٠ مليون دولار في أبريل بمجموعة برامج الفدية الشائنة لازاروس. انخفضت قيمة إيثريوم (ETH) المسروقة إلى ٢٣٠ مليون دولار في السوق الحالية، بانخفاض يزيد عن ٦٠٪.

ووفقًا لتقرير تشيناليسيس، احتفظت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (DPRK) بحوالي ١٧٠ مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة غير الخاضعة للرقابة من ٤٩ عملية اختراق على مدار أربع سنوات. وانخفضت قيمة الأموال المسروقة الآن إلى ٦٣ مليون دولار.

قدّر تقرير تشيناليسيس أن كوريا الديمقراطية تحتفظ ببعض الأموال المشفرة منذ عام ٢٠١٦، مما يشير إلى أن هؤلاء المتسللين لم يكونوا سريعين جدًا في غسل الأموال المسروقة. ويمكن أن يُعزى ذلك جزئيًا إلى شفافية تقنية بلوكتشين حيث بمجرد حدوث الاختراق، غالبًا ما ينسق البروتوكول مع بورصات العملات المشفرة ومصدري العملات المستقرة لتجميد الأموال المسروقة، وحتى مقدار الحركة الصغير غالبًا ما يتم تعقبه.